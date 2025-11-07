BursaDEX+
Harga live Taraxa Coin hari ini adalah 0.0007552 USD. Lacak informasi harga aktual TARA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TARA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Taraxa Coin(TARA)

Harga Live 1 TARA ke USD:

$0.0007552
+21.06%1D
USD
Grafik Harga Live Taraxa Coin (TARA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:11:50 (UTC+8)

Informasi Harga Taraxa Coin (TARA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006116
Low 24 Jam
$ 0.0008678
High 24 Jam

$ 0.0006116
$ 0.0008678
$ 0.07728197
$ 0.000586306499327708
+1.35%

+21.06%

+0.42%

+0.42%

Harga aktual Taraxa Coin (TARA) adalah $ 0.0007552. Selama 24 jam terakhir, TARA diperdagangkan antara low $ 0.0006116 dan high $ 0.0008678, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTARA adalah $ 0.07728197, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000586306499327708.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TARA telah berubah sebesar +1.35% selama 1 jam terakhir, +21.06% selama 24 jam, dan +0.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Taraxa Coin (TARA)

No.1512

$ 4.35M
$ 95.71K
$ 9.06M
5.76B
12,000,000,000
10,889,008,368
48.02%

2021-03-19 00:00:00

TARA

Kapitalisasi Pasar Taraxa Coin saat ini adalah $ 4.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 95.71K. Suplai beredar TARA adalah 5.76B, dan total suplainya sebesar 10889008368. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.06M.

Riwayat Harga Taraxa Coin (TARA) USD

Pantau perubahan harga Taraxa Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000131377+21.06%
30 Days$ -0.0004198-35.73%
60 Hari$ -0.0010225-57.52%
90 Hari$ -0.0019498-72.09%
Perubahan Harga Taraxa Coin Hari Ini

Hari ini, TARA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000131377 (+21.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Taraxa Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0004198 (-35.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Taraxa Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TARA terlihat mengalami perubahan $ -0.0010225 (-57.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Taraxa Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0019498 (-72.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Taraxa Coin (TARA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Taraxa Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Taraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Taraxa Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TARA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Taraxa Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Taraxa Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Taraxa Coin (USD)

Berapa nilai Taraxa Coin (TARA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Taraxa Coin (TARA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Taraxa Coin.

Cek prediksi harga Taraxa Coin sekarang!

Tokenomi Taraxa Coin (TARA)

Memahami tokenomi Taraxa Coin (TARA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TARA sekarang!

Cara membeli Taraxa Coin (TARA)

Ingin mengetahui cara membeli Taraxa Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Taraxa Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TARA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Taraxa Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Taraxa Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Taraxa Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Taraxa Coin

Berapa nilai Taraxa Coin (TARA) hari ini?
Harga live TARA dalam USD adalah 0.0007552 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TARA ke USD saat ini?
Harga TARA ke USD saat ini adalah $ 0.0007552. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Taraxa Coin?
Kapitalisasi pasar TARA adalah $ 4.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TARA?
Suplai beredar TARA adalah 5.76B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TARA?
TARA mencapai harga ATH sebesar 0.07728197 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TARA?
TARA mencapai harga ATL 0.000586306499327708 USD.
Berapa volume perdagangan TARA?
Volume perdagangan 24 jam live TARA adalah $ 95.71K USD.
Akankah harga TARA naik lebih tinggi tahun ini?
TARA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TARA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Taraxa Coin (TARA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

