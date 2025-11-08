Prediksi Harga THENA (THE) (USD)

Dapatkan prediksi harga THENA untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan THE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga THENA untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga THENA (THE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, THENA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1872 pada tahun 2025. Prediksi Harga THENA (THE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, THENA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.19656 pada tahun 2026. Prediksi Harga THENA (THE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan THE pada tahun 2027 adalah $ 0.206388 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga THENA (THE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan THE pada tahun 2028 adalah $ 0.216707 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga THENA (THE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target THE pada tahun 2029 adalah $ 0.227542 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga THENA (THE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target THE pada tahun 2030 adalah $ 0.238919 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga THENA (THE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga THENA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.389175. Prediksi Harga THENA (THE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga THENA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.633925.

2026 $ 0.19656 5.00%

2027 $ 0.206388 10.25%

2028 $ 0.216707 15.76%

2029 $ 0.227542 21.55%

2030 $ 0.238919 27.63%

2031 $ 0.250865 34.01%

2032 $ 0.263409 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.276579 47.75%

2034 $ 0.290408 55.13%

2035 $ 0.304929 62.89%

2036 $ 0.320175 71.03%

2037 $ 0.336184 79.59%

2038 $ 0.352993 88.56%

2039 $ 0.370643 97.99%

Prediksi Harga THENA Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan

November 9, 2025(Besok) $ 0.187225 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.187379 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.187969 0.41% Prediksi Harga THENA (THE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk THE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1872 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga THENA (THE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk THE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.187225 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga THENA (THE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk THE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.187379 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga THENA (THE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk THE adalah $0.187969 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga THENA Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1872$ 0.1872 $ 0.1872 Perubahan Harga (24 Jam) +7.83% Kap. Pasar $ 22.12M$ 22.12M $ 22.12M Suplai Peredaran 118.10M 118.10M 118.10M Volume (24 Jam) $ 755.34K$ 755.34K $ 755.34K Volume (24 Jam) -- Harga THE terbaru adalah $ 0.1872. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.83%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 755.34K. Selanjutnya, suplai beredar THE adalah 118.10M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 22.12M. Lihat Harga THE Live

Harga Lampau THENA Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live THENA, harga THENA saat ini adalah 0.1873USD. Suplai THENA(THE) yang beredar adalah 0.00 THE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $22.12M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.011999 $ 0.1947 $ 0.1657

7 Hari -0.14% $ -0.0325 $ 0.224 $ 0.1583

30 Days -0.58% $ -0.265499 $ 0.4554 $ 0.0747 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, THENA telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.011999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, THENA trading pada harga tertinggi $0.224 dan terendah $0.1583 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.14% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut THE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, THENA telah mengalami perubahan -0.58% , mencerminkan sekitar $-0.265499 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa THE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga THENA lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga THE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga THENA (THE )? Modul Prediksi Harga THENA adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga THE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap THENA pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan THE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga THENA. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan THE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum THE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan THENA.

Mengapa Prediksi Harga THE Penting?

Prediksi Harga THE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi THE sekarang? Menurut prediksi Anda, THE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga THE bulan depan? Menurut alat prediksi harga THENA (THE), prakiraan harga THE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 THE pada tahun 2026? Harga 1 THENA (THE) hari ini adalah $0.1872 . Menurut modul prediksi di atas, THE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga THE pada tahun 2027? THENA (THE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 THE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga THE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, THENA (THE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga THE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, THENA (THE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 THE pada tahun 2030? Harga 1 THENA (THE) hari ini adalah $0.1872 . Menurut modul prediksi di atas, THE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga THE untuk tahun 2040? THENA (THE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 THE pada tahun 2040.