Harga live THENA hari ini adalah 0.1717 USD. Lacak informasi harga aktual THE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga THE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga THENA(THE)

Harga aktual THENA (THE) adalah $ 0.1717. Selama 24 jam terakhir, THE diperdagangkan antara low $ 0.1666 dan high $ 0.179, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTHE adalah $ 4.10318040169636, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07220387483514598.

Dalam hal kinerja jangka pendek, THE telah berubah sebesar +0.40% selama 1 jam terakhir, +1.59% selama 24 jam, dan -22.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar THENA (THE)

No.778

$ 20.31M
$ 20.31M$ 20.31M

$ 305.47K
$ 305.47K$ 305.47K

$ 55.99M
$ 55.99M$ 55.99M

118.29M
118.29M 118.29M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

266,641,829.56066993
266,641,829.56066993 266,641,829.56066993

36.27%

BSC

Kapitalisasi Pasar THENA saat ini adalah $ 20.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 305.47K. Suplai beredar THE adalah 118.29M, dan total suplainya sebesar 266641829.56066993. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.99M.

Riwayat Harga THENA (THE) USD

Pantau perubahan harga THENA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002684+1.59%
30 Days$ -0.2775-61.78%
60 Hari$ -0.1678-49.43%
90 Hari$ -0.2231-56.51%
Perubahan Harga THENA Hari Ini

Hari ini, THE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002684 (+1.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga THENA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2775 (-61.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga THENA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, THE terlihat mengalami perubahan $ -0.1678 (-49.43%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga THENA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2231 (-56.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari THENA (THE)?

Lihat halaman Riwayat Harga THENA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan THENA (THE)

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

THENA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi THENA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa THE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang THENA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli THENA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga THENA (USD)

Berapa nilai THENA (THE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda THENA (THE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk THENA.

Cek prediksi harga THENA sekarang!

Tokenomi THENA (THE)

Memahami tokenomi THENA (THE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token THE sekarang!

Cara membeli THENA (THE)

Ingin mengetahui cara membeli THENA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli THENA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

THE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya THENA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai THENA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi THENA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang THENA

Berapa nilai THENA (THE) hari ini?
Harga live THE dalam USD adalah 0.1717 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga THE ke USD saat ini?
Harga THE ke USD saat ini adalah $ 0.1717. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar THENA?
Kapitalisasi pasar THE adalah $ 20.31M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar THE?
Suplai beredar THE adalah 118.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) THE?
THE mencapai harga ATH sebesar 4.10318040169636 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) THE?
THE mencapai harga ATL 0.07220387483514598 USD.
Berapa volume perdagangan THE?
Volume perdagangan 24 jam live THE adalah $ 305.47K USD.
Akankah harga THE naik lebih tinggi tahun ini?
THE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga THE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:02:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting THENA (THE)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

