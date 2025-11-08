Prediksi Harga Decentralized USD (USDD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Decentralized USD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan USDD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Decentralized USD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.9996 $0.9996 $0.9996 -0.01% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Decentralized USD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Decentralized USD (USDD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Decentralized USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.9996 pada tahun 2025. Prediksi Harga Decentralized USD (USDD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Decentralized USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0495 pada tahun 2026. Prediksi Harga Decentralized USD (USDD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USDD pada tahun 2027 adalah $ 1.1020 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Decentralized USD (USDD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USDD pada tahun 2028 adalah $ 1.1571 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Decentralized USD (USDD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USDD pada tahun 2029 adalah $ 1.2150 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Decentralized USD (USDD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USDD pada tahun 2030 adalah $ 1.2757 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Decentralized USD (USDD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Decentralized USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0780. Prediksi Harga Decentralized USD (USDD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Decentralized USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3850. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.9996 0.00%

Statistik Harga Decentralized USD Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.9996$ 0.9996 $ 0.9996 Perubahan Harga (24 Jam) -0.01% Kap. Pasar $ 414.05M$ 414.05M $ 414.05M Suplai Peredaran 414.22M 414.22M 414.22M Volume (24 Jam) $ 20.12K$ 20.12K $ 20.12K Volume (24 Jam) -- Harga USDD terbaru adalah $ 0.9996. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.01%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 20.12K. Selanjutnya, suplai beredar USDD adalah 414.22M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 414.05M. Lihat Harga USDD Live

Cara Membeli Decentralized USD (USDD) Mencoba untuk membeli USDD? Anda sekarang dapat membeli USDD melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya.

Harga Lampau Decentralized USD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Decentralized USD, harga Decentralized USD saat ini adalah 0.9996USD. Suplai Decentralized USD(USDD) yang beredar adalah 0.00 USDD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $414.05M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.9997 $ 0.9995

7 Hari 0.00% $ 0 $ 1.005 $ 0.9995

30 Days 0.00% $ 0 $ 1.005 $ 0.93 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Decentralized USD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Decentralized USD trading pada harga tertinggi $1.005 dan terendah $0.9995 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USDD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Decentralized USD telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USDD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Decentralized USD lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga USDD Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Decentralized USD (USDD )? Modul Prediksi Harga Decentralized USD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USDD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Decentralized USD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USDD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Decentralized USD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USDD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USDD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Decentralized USD.

Mengapa Prediksi Harga USDD Penting?

Prediksi Harga USDD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi USDD sekarang? Menurut prediksi Anda, USDD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga USDD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Decentralized USD (USDD), prakiraan harga USDD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 USDD pada tahun 2026? Harga 1 Decentralized USD (USDD) hari ini adalah $0.9996 . Menurut modul prediksi di atas, USDD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga USDD pada tahun 2027? Decentralized USD (USDD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USDD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga USDD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Decentralized USD (USDD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga USDD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Decentralized USD (USDD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 USDD pada tahun 2030? Harga 1 Decentralized USD (USDD) hari ini adalah $0.9996 . Menurut modul prediksi di atas, USDD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga USDD untuk tahun 2040? Decentralized USD (USDD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USDD pada tahun 2040.