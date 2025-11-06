Bagaimana USDD Menetapkan Standar Baru untuk Stabilitas yang Diverifikasi Pengguna di Pasar Stablecoin

Model USDD yang overcollateralized dan transparan on-chain menunjukkan bagaimana stablecoin dapat memperoleh kepercayaan melalui informasi yang dapat diverifikasi daripada asumsi.

Keuangan digital modern semakin menyerupai jalan raya berkecepatan tinggi: cepat, efisien, dan terus berkembang. Namun, tidak peduli seberapa canggih kendaraannya, kepercayaan tetap bergantung pada keandalan fitur keamanannya.

Di pasar stablecoin, "sabuk pengaman" itu adalah jaminan yang transparan, pengawasan independen, dan aturan yang tidak dapat diubah oleh aktor terpusat manapun.

Industri ini telah melihat betapa cepatnya kepercayaan runtuh ketika cadangan tidak jelas atau tata kelola terkonsentrasi. UST Terra terlepas dari pegnya pada 2022 setelah mekanisme algoritmiknya gagal, menyebabkan kerugian miliaran. Kemudian, HUSD mengalami depeg tajam di tengah kekhawatiran tentang dukungannya. Dan pada November 2025, XUSD turun 77 persen setelah dilaporkan kerugian 93 juta dolar, menunjukkan betapa cepat ketidakpastian seputar cadangan dapat memicu keruntuhan kepercayaan yang lebih luas.

Pergeseran itu secara efektif telah menetapkan tolok ukur baru bagi setiap proyek yang bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan melalui volatilitas, dan proyek yang beradaptasi lebih awal sering kali menentukan nada untuk pasar yang lebih luas.

Contoh yang baik dari perubahan ini adalah USDD, stablecoin terdesentralisasi yang telah mengubah strukturnya untuk fokus pada keamanan yang dapat diverifikasi. Dengan perpindahannya ke model 2.0, USDD tidak lagi mengandalkan alat penyeimbang algoritmik. Sebagai gantinya, USDD menggunakan pendekatan berlapis yang mencakup audit independen, data on-chain publik, dan model cadangan yang overcollateralized.

Penguatan Jaminan dan Transparansi Penuh

Perlindungan terkuat USDD adalah desainnya yang overcollateralized. Sejak peluncuran USDD 2.0, stablecoin ini secara konsisten memiliki jaminan lebih banyak daripada jumlah USDD yang beredar, dengan dukungan yang berasal dari aset likuid seperti TRX, sTRX, dan USDT. Angka-angka terbaru menunjukkan arah yang sama. Nilai kumpulan jaminan tumbuh sebesar 5 persen pada kuartal lalu, sementara pasokan naik sekitar 3 persen, menunjukkan bahwa buffer yang mendukung stablecoin terus bertambah.

Pada awal Agustus 2025, nilai jaminan total USDD mencapai lebih dari $620 juta. Sumber: Messari

Ulasan independen juga membantu memperkuat kepercayaan pada desain USDD. CertiK dan ChainSecurity telah menyelesaikan lima audit terpisah sejauh ini, memeriksa segala hal mulai dari kode kontrak pintar hingga cara jaminan dikelola dan token baru dicetak. Ulasan tambahan dari Messari, Stablewatch, dan platform Skynet CertiK, yang memberikan USDD skor AA 87,50, memberikan pengguna beberapa lapisan validasi eksternal saat membandingkan stablecoin dalam hal keamanan dan transparansi.

Semua saldo kontrak, aset jaminan, dan rasio cadangan dapat diakses publik melalui alamat kontrak USDD atau halaman data. Tidak diperlukan izin khusus atau dasbor tertutup.

Desain Token yang Tidak Dapat Diubah dan Bebas Pembekuan

Desain token USDD juga mengutamakan kontrol pengguna. Tidak ada otoritas pusat yang dapat membekukan, menjeda, atau mengubah aset. Tanpa kunci administratif dalam sistem, pemegang USDD mempertahankan kepemilikan penuh sejak token masuk ke dompet mereka. Bagi banyak pengguna, ini menghilangkan salah satu kekhawatiran paling umum yang terkait dengan stablecoin terpusat, terutama mengingat laporan terbaru tentang pembekuan USDT yang cukup besar, termasuk kasus yang melibatkan lebih dari $44 juta dan kasus lain yang melibatkan $12,3 juta di jaringan TRON.

Bagi pemegang sehari-hari, dampaknya jelas. Mereka dapat memverifikasi cadangan, melacak tingkat jaminan, mengonfirmasi bahwa tidak ada pihak terpusat yang dapat mengubah atau membekukan token, dan mengandalkan sistem yang diaudit dan overcollateralized yang dirancang untuk melindungi pengguna setiap saat.

Pergeseran Jelas Dari USDDOLD ke USDD 2.0

Memahami perbedaan antara USDDOLD dan USDD 2.0 sangat penting bagi pengguna. USDDOLD beroperasi sebagai stablecoin algoritmik di bawah TRON DAO Reserve. USDD 2.0, sebaliknya, sepenuhnya overcollateralized, on-chain, dan dikontrol pengguna. Siapa pun dapat mencetak USDD secara langsung dan memverifikasi semua jaminan on-chain.

Pergeseran ini memberikan pengguna kontrol yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka dapat mencetak USDD sendiri dan memverifikasi jaminan secara langsung, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan desain sebelumnya. Model yang diperbarui juga dibangun untuk mempertahankan dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Smart Allocator telah menghasilkan lebih dari $5,8 juta hingga saat ini, mengurangi ketergantungan sistem pada subsidi eksternal dan membantunya mendukung operasinya secara lebih mandiri.

Smart Allocator USDD memprioritaskan hasil berkelanjutan dan berisiko rendah daripada spekulasi berisiko tinggi. Sumber: Medium@USDD

Smart Allocator menambahkan lapisan perlindungan lain bagi pengguna yang mengikuti stabilitas jangka panjang USDD. Ini menghindari taktik berisiko tinggi, membatasi eksposur dengan batas investasi yang telah ditentukan, dan mengerahkan modal secara bertahap dan hati-hati di seluruh platform yang telah diaudit dengan baik.

Likuiditas dikelola dengan hati-hati sehingga dana selalu dalam jangkauan, dan pengguna dapat mengikuti setiap pergerakan secara langsung on-chain. Aktivitas Smart Allocator ditinjau secara teratur oleh tim USDD dan JUST DAO, yang membantu menjaga pengembalian tetap berkelanjutan dan mencegah jenis risiko tersembunyi yang telah mengganggu proyek lain.

Mengapa Keamanan yang Diverifikasi Pengguna Penting

Stablecoin berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya, dan proyek yang mendapatkan kepercayaan saat ini adalah yang memungkinkan pengguna memeriksa hal-hal sendiri. Desain USDD mencerminkan pergeseran itu. Jaminannya sepenuhnya terlihat, auditnya bersifat publik, tokennya tidak dapat diubah oleh otoritas pusat, dan Smart Allocator-nya diawasi dengan ketat. Keamanan menjadi sesuatu yang dapat dikonfirmasi pengguna dalam praktik, bukan sesuatu yang diminta untuk diterima begitu saja.

Pengguna dapat mengonfirmasi jaminan di balik setiap token, memantau pergerakan cadangan secara real-time, dan mengandalkan model yang tidak dapat diubah atau dibekukan oleh aktor terpusat. Dalam praktiknya, USDD mengubah keamanan menjadi fitur yang berinteraksi langsung dengan pengguna, bukan janji yang harus mereka terima tanpa visibilitas.

Di pasar yang bergerak cepat yang sering terasa seperti jalan raya berkecepatan tinggi, perlindungan yang dapat diverifikasi ini bekerja seperti sabuk pengaman. Bagi banyak pengguna, perbedaan antara janji dan perlindungan yang dapat mereka verifikasi sendiri adalah apa yang pada akhirnya membangun kepercayaan jangka panjang pada USDD.

Disclaimer: Ini adalah artikel yang disponsori dan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak mencerminkan pandangan Crypto Daily, juga tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai saran hukum, pajak, investasi, atau keuangan.