Harga live Decentralized USD hari ini adalah 0.9997 USD. Lacak informasi harga aktual USDD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDD dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Decentralized USD

Harga Decentralized USD(USDD)

Harga Live 1 USDD ke USD:

$0.9997
+0.01%1D
USD
Grafik Harga Live Decentralized USD (USDD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:22:19 (UTC+8)

Informasi Harga Decentralized USD (USDD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9996
Low 24 Jam
$ 0.9997
High 24 Jam

$ 0.9996
$ 0.9997
$ 1.033364257647165
$ 0.9254333369528154
0.00%

+0.01%

-0.06%

-0.06%

Harga aktual Decentralized USD (USDD) adalah $ 0.9997. Selama 24 jam terakhir, USDD diperdagangkan antara low $ 0.9996 dan high $ 0.9997, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDD adalah $ 1.033364257647165, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.9254333369528154.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDD telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.01% selama 24 jam, dan -0.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Decentralized USD (USDD)

No.117

$ 424.28M
$ 24.87K
$ 424.28M
424.41M
424,408,377
0.01%

TRX

Kapitalisasi Pasar Decentralized USD saat ini adalah $ 424.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 24.87K. Suplai beredar USDD adalah 424.41M, dan total suplainya sebesar 424408377. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 424.28M.

Riwayat Harga Decentralized USD (USDD) USD

Pantau perubahan harga Decentralized USD untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001+0.01%
30 Days$ -0.0005-0.05%
60 Hari$ -0.0003-0.03%
90 Hari$ -0.0007-0.07%
Perubahan Harga Decentralized USD Hari Ini

Hari ini, USDD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001 (+0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Decentralized USD 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0005 (-0.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Decentralized USD 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USDD terlihat mengalami perubahan $ -0.0003 (-0.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Decentralized USD 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0007 (-0.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Decentralized USD (USDD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Decentralized USD sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Decentralized USD Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa USDD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Decentralized USD di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Decentralized USD dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Decentralized USD (USD)

Berapa nilai Decentralized USD (USDD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Decentralized USD (USDD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Decentralized USD.

Cek prediksi harga Decentralized USD sekarang!

Tokenomi Decentralized USD (USDD)

Memahami tokenomi Decentralized USD (USDD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDD sekarang!

Cara membeli Decentralized USD (USDD)

Ingin mengetahui cara membeli Decentralized USD? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Decentralized USD di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

USDD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Decentralized USD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Decentralized USD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Decentralized USD
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Decentralized USD

Berapa nilai Decentralized USD (USDD) hari ini?
Harga live USDD dalam USD adalah 0.9997 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDD ke USD saat ini?
Harga USDD ke USD saat ini adalah $ 0.9997. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Decentralized USD?
Kapitalisasi pasar USDD adalah $ 424.28M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDD?
Suplai beredar USDD adalah 424.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDD?
USDD mencapai harga ATH sebesar 1.033364257647165 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDD?
USDD mencapai harga ATL 0.9254333369528154 USD.
Berapa volume perdagangan USDD?
Volume perdagangan 24 jam live USDD adalah $ 24.87K USD.
Akankah harga USDD naik lebih tinggi tahun ini?
USDD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

