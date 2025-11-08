Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Verse World untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VERSEWORLD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Verse World % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.10972 $0.10972 $0.10972 +1.38% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Verse World untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Verse World berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.10972 pada tahun 2025. Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Verse World berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.115206 pada tahun 2026. Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VERSEWORLD pada tahun 2027 adalah $ 0.120966 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VERSEWORLD pada tahun 2028 adalah $ 0.127014 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VERSEWORLD pada tahun 2029 adalah $ 0.133365 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VERSEWORLD pada tahun 2030 adalah $ 0.140033 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Verse World berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.228099. Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Verse World berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.371550. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.10972 0.00%

Statistik Harga Verse World Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.10972$ 0.10972 $ 0.10972 Perubahan Harga (24 Jam) +1.38% Kap. Pasar $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Volume (24 Jam) $ 120.25K$ 120.25K $ 120.25K Volume (24 Jam) -- Harga VERSEWORLD terbaru adalah $ 0.10972. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.38%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 120.25K. Selanjutnya, suplai beredar VERSEWORLD adalah 100.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 10.97M. Lihat Harga VERSEWORLD Live

Cara Membeli Verse World (VERSEWORLD) Mencoba untuk membeli VERSEWORLD? Anda sekarang dapat membeli VERSEWORLD melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Verse World dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli VERSEWORLD Sekarang

Harga Lampau Verse World Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Verse World, harga Verse World saat ini adalah 0.10971USD. Suplai Verse World(VERSEWORLD) yang beredar adalah 0.00 VERSEWORLD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $10.97M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.11% $ 0.011180 $ 0.11261 $ 0.09554

7 Hari -0.07% $ -0.008509 $ 0.1198 $ 0.0916

30 Days -0.21% $ -0.030410 $ 0.1454 $ 0.0916 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Verse World telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.011180 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.11% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Verse World trading pada harga tertinggi $0.1198 dan terendah $0.0916 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VERSEWORLD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Verse World telah mengalami perubahan -0.21% , mencerminkan sekitar $-0.030410 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VERSEWORLD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Verse World lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VERSEWORLD Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Verse World (VERSEWORLD )? Modul Prediksi Harga Verse World adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VERSEWORLD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Verse World pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VERSEWORLD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Verse World. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VERSEWORLD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VERSEWORLD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Verse World.

Mengapa Prediksi Harga VERSEWORLD Penting?

Prediksi Harga VERSEWORLD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VERSEWORLD sekarang? Menurut prediksi Anda, VERSEWORLD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VERSEWORLD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Verse World (VERSEWORLD), prakiraan harga VERSEWORLD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VERSEWORLD pada tahun 2026? Harga 1 Verse World (VERSEWORLD) hari ini adalah $0.10972 . Menurut modul prediksi di atas, VERSEWORLD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VERSEWORLD pada tahun 2027? Verse World (VERSEWORLD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VERSEWORLD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VERSEWORLD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verse World (VERSEWORLD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VERSEWORLD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verse World (VERSEWORLD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VERSEWORLD pada tahun 2030? Harga 1 Verse World (VERSEWORLD) hari ini adalah $0.10972 . Menurut modul prediksi di atas, VERSEWORLD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VERSEWORLD untuk tahun 2040? Verse World (VERSEWORLD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VERSEWORLD pada tahun 2040.