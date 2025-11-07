BursaDEX+
Harga live Verse World hari ini adalah 0.09772 USD. Lacak informasi harga aktual VERSEWORLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VERSEWORLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Verse World(VERSEWORLD)

Harga Live 1 VERSEWORLD ke USD:

$0.09772
-1.23%1D
USD
Grafik Harga Live Verse World (VERSEWORLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:23:09 (UTC+8)

Informasi Harga Verse World (VERSEWORLD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09642
Low 24 Jam
$ 0.1039
High 24 Jam

$ 0.09642
$ 0.1039
$ 0.9543840516128324
$ 0.06340784623927036
-0.05%

-1.23%

-18.98%

-18.98%

Harga aktual Verse World (VERSEWORLD) adalah $ 0.09772. Selama 24 jam terakhir, VERSEWORLD diperdagangkan antara low $ 0.09642 dan high $ 0.1039, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVERSEWORLD adalah $ 0.9543840516128324, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06340784623927036.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VERSEWORLD telah berubah sebesar -0.05% selama 1 jam terakhir, -1.23% selama 24 jam, dan -18.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Verse World (VERSEWORLD)

No.1100

$ 9.77M
$ 120.34K
$ 97.72M
100.00M
1,000,000,000
999,999,751.849816
9.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar Verse World saat ini adalah $ 9.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 120.34K. Suplai beredar VERSEWORLD adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 999999751.849816. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 97.72M.

Riwayat Harga Verse World (VERSEWORLD) USD

Pantau perubahan harga Verse World untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0012169-1.23%
30 Days$ -0.04088-29.50%
60 Hari$ -0.06868-41.28%
90 Hari$ -0.10238-51.17%
Perubahan Harga Verse World Hari Ini

Hari ini, VERSEWORLD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0012169 (-1.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Verse World 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04088 (-29.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Verse World 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VERSEWORLD terlihat mengalami perubahan $ -0.06868 (-41.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Verse World 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.10238 (-51.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Verse World (VERSEWORLD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Verse World sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Verse World tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Verse World Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VERSEWORLD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Verse World di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Verse World dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Verse World (USD)

Berapa nilai Verse World (VERSEWORLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Verse World (VERSEWORLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Verse World.

Cek prediksi harga Verse World sekarang!

Tokenomi Verse World (VERSEWORLD)

Memahami tokenomi Verse World (VERSEWORLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VERSEWORLD sekarang!

Cara membeli Verse World (VERSEWORLD)

Ingin mengetahui cara membeli Verse World? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Verse World di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VERSEWORLD ke Mata Uang Lokal

1 Verse World(VERSEWORLD) ke VND
2,571.5018
1 Verse World(VERSEWORLD) ke AUD
A$0.1504888
1 Verse World(VERSEWORLD) ke GBP
0.0742672
1 Verse World(VERSEWORLD) ke EUR
0.0840392
1 Verse World(VERSEWORLD) ke USD
$0.09772
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MYR
RM0.4074924
1 Verse World(VERSEWORLD) ke TRY
4.1228068
1 Verse World(VERSEWORLD) ke JPY
¥14.95116
1 Verse World(VERSEWORLD) ke ARS
ARS$141.8278764
1 Verse World(VERSEWORLD) ke RUB
7.9387728
1 Verse World(VERSEWORLD) ke INR
8.6619008
1 Verse World(VERSEWORLD) ke IDR
Rp1,628.6660152
1 Verse World(VERSEWORLD) ke PHP
5.7772064
1 Verse World(VERSEWORLD) ke EGP
￡E.4.6211788
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BRL
R$0.522802
1 Verse World(VERSEWORLD) ke CAD
C$0.1377852
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BDT
11.9062048
1 Verse World(VERSEWORLD) ke NGN
140.4021416
1 Verse World(VERSEWORLD) ke COP
$374.4053852
1 Verse World(VERSEWORLD) ke ZAR
R.1.6973964
1 Verse World(VERSEWORLD) ke UAH
4.1052172
1 Verse World(VERSEWORLD) ke TZS
T.Sh.240.09804
1 Verse World(VERSEWORLD) ke VES
Bs22.18244
1 Verse World(VERSEWORLD) ke CLP
$92.14996
1 Verse World(VERSEWORLD) ke PKR
Rs27.5883104
1 Verse World(VERSEWORLD) ke KZT
51.3499056
1 Verse World(VERSEWORLD) ke THB
฿3.1631964
1 Verse World(VERSEWORLD) ke TWD
NT$3.0254112
1 Verse World(VERSEWORLD) ke AED
د.إ0.3586324
1 Verse World(VERSEWORLD) ke CHF
Fr0.078176
1 Verse World(VERSEWORLD) ke HKD
HK$0.7592844
1 Verse World(VERSEWORLD) ke AMD
֏37.368128
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MAD
.د.م0.908796
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MXN
$1.8146604
1 Verse World(VERSEWORLD) ke SAR
ريال0.36645
1 Verse World(VERSEWORLD) ke ETB
Br15.0381308
1 Verse World(VERSEWORLD) ke KES
KSh12.6039256
1 Verse World(VERSEWORLD) ke JOD
د.أ0.06928348
1 Verse World(VERSEWORLD) ke PLN
0.3596096
1 Verse World(VERSEWORLD) ke RON
лв0.429968
1 Verse World(VERSEWORLD) ke SEK
kr0.9351804
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BGN
лв0.1651468
1 Verse World(VERSEWORLD) ke HUF
Ft32.7039524
1 Verse World(VERSEWORLD) ke CZK
2.0609148
1 Verse World(VERSEWORLD) ke KWD
د.ك0.02990232
1 Verse World(VERSEWORLD) ke ILS
0.3195444
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BOB
Bs0.674268
1 Verse World(VERSEWORLD) ke AZN
0.166124
1 Verse World(VERSEWORLD) ke TJS
SM0.9009784
1 Verse World(VERSEWORLD) ke GEL
0.2648212
1 Verse World(VERSEWORLD) ke AOA
Kz89.5691748
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BHD
.د.ب0.03674272
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BMD
$0.09772
1 Verse World(VERSEWORLD) ke DKK
kr0.6312712
1 Verse World(VERSEWORLD) ke HNL
L2.5739448
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MUR
4.4892568
1 Verse World(VERSEWORLD) ke NAD
$1.695442
1 Verse World(VERSEWORLD) ke NOK
kr0.996744
1 Verse World(VERSEWORLD) ke NZD
$0.1729644
1 Verse World(VERSEWORLD) ke PAB
B/.0.09772
1 Verse World(VERSEWORLD) ke PGK
K0.410424
1 Verse World(VERSEWORLD) ke QAR
ر.ق0.3557008
1 Verse World(VERSEWORLD) ke RSD
дин.9.9244432
1 Verse World(VERSEWORLD) ke UZS
soʻm1,163.3331472
1 Verse World(VERSEWORLD) ke ALL
L8.18405
1 Verse World(VERSEWORLD) ke ANG
ƒ0.1749188
1 Verse World(VERSEWORLD) ke AWG
ƒ0.175896
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BBD
$0.19544
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BAM
KM0.1651468
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BIF
Fr287.39452
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BND
$0.127036
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BSD
$0.09772
1 Verse World(VERSEWORLD) ke JMD
$15.649858
1 Verse World(VERSEWORLD) ke KHR
390.88
1 Verse World(VERSEWORLD) ke KMF
Fr41.0424
1 Verse World(VERSEWORLD) ke LAK
2,124.3477836
1 Verse World(VERSEWORLD) ke LKR
රු29.75574
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MDL
L1.6700348
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MGA
Ar440.17974
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MOP
P0.7807828
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MVR
1.504888
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MWK
MK169.065372
1 Verse World(VERSEWORLD) ke MZN
MT6.249194
1 Verse World(VERSEWORLD) ke NPR
रु13.846924
1 Verse World(VERSEWORLD) ke PYG
693.03024
1 Verse World(VERSEWORLD) ke RWF
Fr141.79172
1 Verse World(VERSEWORLD) ke SBD
$0.8042356
1 Verse World(VERSEWORLD) ke SCR
1.36808
1 Verse World(VERSEWORLD) ke SRD
$3.76222
1 Verse World(VERSEWORLD) ke SVC
$0.8530956
1 Verse World(VERSEWORLD) ke SZL
L1.6934876
1 Verse World(VERSEWORLD) ke TMT
m0.34202
1 Verse World(VERSEWORLD) ke TND
د.ت0.28915348
1 Verse World(VERSEWORLD) ke TTD
$0.6605872
1 Verse World(VERSEWORLD) ke UGX
Sh341.62912
1 Verse World(VERSEWORLD) ke XAF
Fr55.50496
1 Verse World(VERSEWORLD) ke XCD
$0.263844
1 Verse World(VERSEWORLD) ke XOF
Fr55.50496
1 Verse World(VERSEWORLD) ke XPF
Fr10.06516
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BWP
P1.3123796
1 Verse World(VERSEWORLD) ke BZD
$0.19544
1 Verse World(VERSEWORLD) ke CVE
$9.3654848
1 Verse World(VERSEWORLD) ke DJF
Fr17.29644
1 Verse World(VERSEWORLD) ke DOP
$6.2843732
1 Verse World(VERSEWORLD) ke DZD
د.ج12.7505056
1 Verse World(VERSEWORLD) ke FJD
$0.2228016
1 Verse World(VERSEWORLD) ke GNF
Fr849.6754
1 Verse World(VERSEWORLD) ke GTQ
Q0.7485352
1 Verse World(VERSEWORLD) ke GYD
$20.4391152
1 Verse World(VERSEWORLD) ke ISK
kr12.31272

Sumber Daya Verse World

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Verse World, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Verse World
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Verse World

Berapa nilai Verse World (VERSEWORLD) hari ini?
Harga live VERSEWORLD dalam USD adalah 0.09772 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VERSEWORLD ke USD saat ini?
Harga VERSEWORLD ke USD saat ini adalah $ 0.09772. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Verse World?
Kapitalisasi pasar VERSEWORLD adalah $ 9.77M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VERSEWORLD?
Suplai beredar VERSEWORLD adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VERSEWORLD?
VERSEWORLD mencapai harga ATH sebesar 0.9543840516128324 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VERSEWORLD?
VERSEWORLD mencapai harga ATL 0.06340784623927036 USD.
Berapa volume perdagangan VERSEWORLD?
Volume perdagangan 24 jam live VERSEWORLD adalah $ 120.34K USD.
Akankah harga VERSEWORLD naik lebih tinggi tahun ini?
VERSEWORLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VERSEWORLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:23:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Verse World (VERSEWORLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

