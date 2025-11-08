Prediksi Harga Vision (VSN) (USD)

Dapatkan prediksi harga Vision untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VSN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli VSN

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Vision % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.09912 $0.09912 $0.09912 +2.86% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Vision untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Vision (VSN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Vision berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.09912 pada tahun 2025. Prediksi Harga Vision (VSN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Vision berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.104076 pada tahun 2026. Prediksi Harga Vision (VSN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VSN pada tahun 2027 adalah $ 0.109279 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Vision (VSN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VSN pada tahun 2028 adalah $ 0.114743 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Vision (VSN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VSN pada tahun 2029 adalah $ 0.120480 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Vision (VSN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VSN pada tahun 2030 adalah $ 0.126505 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Vision (VSN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Vision berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.206063. Prediksi Harga Vision (VSN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Vision berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.335655. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09912 0.00%

2026 $ 0.104076 5.00%

2027 $ 0.109279 10.25%

2028 $ 0.114743 15.76%

2029 $ 0.120480 21.55%

2030 $ 0.126505 27.63%

2031 $ 0.132830 34.01%

2032 $ 0.139471 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.146445 47.75%

2034 $ 0.153767 55.13%

2035 $ 0.161456 62.89%

2036 $ 0.169528 71.03%

2037 $ 0.178005 79.59%

2038 $ 0.186905 88.56%

2039 $ 0.196250 97.99%

2040 $ 0.206063 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Vision Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.09912 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.099133 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.099215 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.099527 0.41% Prediksi Harga Vision (VSN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VSN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.09912 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Vision (VSN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VSN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.099133 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Vision (VSN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VSN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.099215 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Vision (VSN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VSN adalah $0.099527 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Vision Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.09912$ 0.09912 $ 0.09912 Perubahan Harga (24 Jam) +2.86% Kap. Pasar $ 333.93M$ 333.93M $ 333.93M Suplai Peredaran 3.37B 3.37B 3.37B Volume (24 Jam) $ 85.41K$ 85.41K $ 85.41K Volume (24 Jam) -- Harga VSN terbaru adalah $ 0.09912. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.86%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 85.41K. Selanjutnya, suplai beredar VSN adalah 3.37B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 333.93M. Lihat Harga VSN Live

Cara Membeli Vision (VSN) Mencoba untuk membeli VSN? Anda sekarang dapat membeli VSN melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Vision dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli VSN Sekarang

Harga Lampau Vision Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Vision, harga Vision saat ini adalah 0.09914USD. Suplai Vision(VSN) yang beredar adalah 0.00 VSN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $333.93M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000829 $ 0.10329 $ 0.09549

7 Hari -0.07% $ -0.008459 $ 0.1096 $ 0.091

30 Days -0.11% $ -0.012759 $ 0.1497 $ 0.091 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Vision telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000829 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Vision trading pada harga tertinggi $0.1096 dan terendah $0.091 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VSN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Vision telah mengalami perubahan -0.11% , mencerminkan sekitar $-0.012759 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VSN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Vision lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VSN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Vision (VSN )? Modul Prediksi Harga Vision adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VSN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Vision pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VSN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Vision. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VSN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VSN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Vision.

Mengapa Prediksi Harga VSN Penting?

Prediksi Harga VSN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VSN sekarang? Menurut prediksi Anda, VSN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VSN bulan depan? Menurut alat prediksi harga Vision (VSN), prakiraan harga VSN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VSN pada tahun 2026? Harga 1 Vision (VSN) hari ini adalah $0.09912 . Menurut modul prediksi di atas, VSN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VSN pada tahun 2027? Vision (VSN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VSN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VSN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Vision (VSN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VSN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Vision (VSN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VSN pada tahun 2030? Harga 1 Vision (VSN) hari ini adalah $0.09912 . Menurut modul prediksi di atas, VSN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VSN untuk tahun 2040? Vision (VSN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VSN pada tahun 2040. Daftar Sekarang