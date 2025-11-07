BursaDEX+
Harga live Vision hari ini adalah 0.09728 USD. Lacak informasi harga aktual VSN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VSN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Vision(VSN)

Harga Live 1 VSN ke USD:

$0.09726
$0.09726$0.09726
+0.06%1D
USD
Grafik Harga Live Vision (VSN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:57:03 (UTC+8)

Informasi Harga Vision (VSN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0961
$ 0.0961$ 0.0961
Low 24 Jam
$ 0.1029
$ 0.1029$ 0.1029
High 24 Jam

$ 0.0961
$ 0.0961$ 0.0961

$ 0.1029
$ 0.1029$ 0.1029

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.09140693879776117
$ 0.09140693879776117$ 0.09140693879776117

+0.01%

+0.06%

-8.58%

-8.58%

Harga aktual Vision (VSN) adalah $ 0.09728. Selama 24 jam terakhir, VSN diperdagangkan antara low $ 0.0961 dan high $ 0.1029, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVSN adalah $ 0.22489627050756025, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09140693879776117.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VSN telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, +0.06% selama 24 jam, dan -8.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vision (VSN)

No.213

$ 327.53M
$ 327.53M$ 327.53M

$ 386.92K
$ 386.92K$ 386.92K

$ 408.58M
$ 408.58M$ 408.58M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,205,721,302.7710166
4,205,721,302.7710166 4,205,721,302.7710166

80.16%

ETH

Kapitalisasi Pasar Vision saat ini adalah $ 327.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 386.92K. Suplai beredar VSN adalah 3.37B, dan total suplainya sebesar 4205721302.7710166. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 408.58M.

Riwayat Harga Vision (VSN) USD

Pantau perubahan harga Vision untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000583+0.06%
30 Days$ -0.02962-23.35%
60 Hari$ -0.05682-36.88%
90 Hari$ -0.08312-46.08%
Perubahan Harga Vision Hari Ini

Hari ini, VSN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000583 (+0.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Vision 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02962 (-23.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Vision 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VSN terlihat mengalami perubahan $ -0.05682 (-36.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Vision 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08312 (-46.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Vision (VSN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Vision sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Vision (VSN)

Vision (VSN) adalah token asli ekosistem Bitpanda Web3 – sebuah kekuatan pemersatu yang dirancang untuk menjadikan Web3 mudah diakses, nyata, dan bermanfaat bagi semua orang. Melampaui cakupan token bursa pada umumnya, Vision mendukung ekosistem yang patuh dan berpusat pada pengguna, yang dibangun untuk masa depan keuangan terdesentralisasi di Eropa dan sekitarnya.

Vision tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Vision Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VSN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Vision di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Vision dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Vision (USD)

Berapa nilai Vision (VSN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vision (VSN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vision.

Cek prediksi harga Vision sekarang!

Tokenomi Vision (VSN)

Memahami tokenomi Vision (VSN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VSN sekarang!

Cara membeli Vision (VSN)

Ingin mengetahui cara membeli Vision? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Vision di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VSN ke Mata Uang Lokal

1 Vision(VSN) ke VND
2,559.9232
1 Vision(VSN) ke AUD
A$0.1498112
1 Vision(VSN) ke GBP
0.0739328
1 Vision(VSN) ke EUR
0.0836608
1 Vision(VSN) ke USD
$0.09728
1 Vision(VSN) ke MYR
RM0.4066304
1 Vision(VSN) ke TRY
4.0993792
1 Vision(VSN) ke JPY
¥14.88384
1 Vision(VSN) ke ARS
ARS$141.1892736
1 Vision(VSN) ke RUB
7.904
1 Vision(VSN) ke INR
8.6258176
1 Vision(VSN) ke IDR
Rp1,621.3326848
1 Vision(VSN) ke PHP
5.7414656
1 Vision(VSN) ke EGP
￡E.4.6003712
1 Vision(VSN) ke BRL
R$0.520448
1 Vision(VSN) ke CAD
C$0.1371648
1 Vision(VSN) ke BDT
11.8691328
1 Vision(VSN) ke NGN
139.9703552
1 Vision(VSN) ke COP
$372.7195648
1 Vision(VSN) ke ZAR
R.1.6907264
1 Vision(VSN) ke UAH
4.0915968
1 Vision(VSN) ke TZS
T.Sh.239.01696
1 Vision(VSN) ke VES
Bs22.08256
1 Vision(VSN) ke CLP
$91.73504
1 Vision(VSN) ke PKR
Rs27.4952192
1 Vision(VSN) ke KZT
51.1721984
1 Vision(VSN) ke THB
฿3.151872
1 Vision(VSN) ke TWD
NT$3.0147072
1 Vision(VSN) ke AED
د.إ0.3570176
1 Vision(VSN) ke CHF
Fr0.077824
1 Vision(VSN) ke HKD
HK$0.7558656
1 Vision(VSN) ke AMD
֏37.199872
1 Vision(VSN) ke MAD
.د.م0.904704
1 Vision(VSN) ke MXN
$1.8074624
1 Vision(VSN) ke SAR
ريال0.3648
1 Vision(VSN) ke ETB
Br14.9704192
1 Vision(VSN) ke KES
KSh12.5646848
1 Vision(VSN) ke JOD
د.أ0.06897152
1 Vision(VSN) ke PLN
0.3579904
1 Vision(VSN) ke RON
лв0.428032
1 Vision(VSN) ke SEK
kr0.9309696
1 Vision(VSN) ke BGN
лв0.1644032
1 Vision(VSN) ke HUF
Ft32.5129216
1 Vision(VSN) ke CZK
2.0496896
1 Vision(VSN) ke KWD
د.ك0.02976768
1 Vision(VSN) ke ILS
0.3181056
1 Vision(VSN) ke BOB
Bs0.671232
1 Vision(VSN) ke AZN
0.165376
1 Vision(VSN) ke TJS
SM0.8969216
1 Vision(VSN) ke GEL
0.2636288
1 Vision(VSN) ke AOA
Kz89.1658752
1 Vision(VSN) ke BHD
.د.ب0.03657728
1 Vision(VSN) ke BMD
$0.09728
1 Vision(VSN) ke DKK
kr0.6284288
1 Vision(VSN) ke HNL
L2.5623552
1 Vision(VSN) ke MUR
4.47488
1 Vision(VSN) ke NAD
$1.6897536
1 Vision(VSN) ke NOK
kr0.992256
1 Vision(VSN) ke NZD
$0.1721856
1 Vision(VSN) ke PAB
B/.0.09728
1 Vision(VSN) ke PGK
K0.408576
1 Vision(VSN) ke QAR
ر.ق0.3540992
1 Vision(VSN) ke RSD
дин.9.87392
1 Vision(VSN) ke UZS
soʻm1,172.0479232
1 Vision(VSN) ke ALL
L8.156928
1 Vision(VSN) ke ANG
ƒ0.1741312
1 Vision(VSN) ke AWG
ƒ0.175104
1 Vision(VSN) ke BBD
$0.19456
1 Vision(VSN) ke BAM
KM0.1644032
1 Vision(VSN) ke BIF
Fr286.87872
1 Vision(VSN) ke BND
$0.126464
1 Vision(VSN) ke BSD
$0.09728
1 Vision(VSN) ke JMD
$15.598848
1 Vision(VSN) ke KHR
390.6823168
1 Vision(VSN) ke KMF
Fr40.8576
1 Vision(VSN) ke LAK
2,114.7825664
1 Vision(VSN) ke LKR
රු29.6577536
1 Vision(VSN) ke MDL
L1.6644608
1 Vision(VSN) ke MGA
Ar438.19776
1 Vision(VSN) ke MOP
P0.77824
1 Vision(VSN) ke MVR
1.498112
1 Vision(VSN) ke MWK
MK168.8887808
1 Vision(VSN) ke MZN
MT6.221056
1 Vision(VSN) ke NPR
रु13.784576
1 Vision(VSN) ke PYG
689.90976
1 Vision(VSN) ke RWF
Fr141.15328
1 Vision(VSN) ke SBD
$0.8006144
1 Vision(VSN) ke SCR
1.464064
1 Vision(VSN) ke SRD
$3.74528
1 Vision(VSN) ke SVC
$0.8502272
1 Vision(VSN) ke SZL
L1.6887808
1 Vision(VSN) ke TMT
m0.34048
1 Vision(VSN) ke TND
د.ت0.28785152
1 Vision(VSN) ke TTD
$0.6585856
1 Vision(VSN) ke UGX
Sh340.09088
1 Vision(VSN) ke XAF
Fr55.25504
1 Vision(VSN) ke XCD
$0.262656
1 Vision(VSN) ke XOF
Fr55.25504
1 Vision(VSN) ke XPF
Fr10.01984
1 Vision(VSN) ke BWP
P1.308416
1 Vision(VSN) ke BZD
$0.1955328
1 Vision(VSN) ke CVE
$9.3233152
1 Vision(VSN) ke DJF
Fr17.21856
1 Vision(VSN) ke DOP
$6.2560768
1 Vision(VSN) ke DZD
د.ج12.7008768
1 Vision(VSN) ke FJD
$0.2217984
1 Vision(VSN) ke GNF
Fr845.8496
1 Vision(VSN) ke GTQ
Q0.7451648
1 Vision(VSN) ke GYD
$20.3470848
1 Vision(VSN) ke ISK
kr12.25728

Sumber Daya Vision

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Vision, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Vision
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vision

Berapa nilai Vision (VSN) hari ini?
Harga live VSN dalam USD adalah 0.09728 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VSN ke USD saat ini?
Harga VSN ke USD saat ini adalah $ 0.09728. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Vision?
Kapitalisasi pasar VSN adalah $ 327.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VSN?
Suplai beredar VSN adalah 3.37B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VSN?
VSN mencapai harga ATH sebesar 0.22489627050756025 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VSN?
VSN mencapai harga ATL 0.09140693879776117 USD.
Berapa volume perdagangan VSN?
Volume perdagangan 24 jam live VSN adalah $ 386.92K USD.
Akankah harga VSN naik lebih tinggi tahun ini?
VSN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VSN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Vision (VSN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

