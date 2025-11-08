Prediksi Harga VVV (VVV) (USD)

Dapatkan prediksi harga VVV untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VVV dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga VVV % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $1.323 $1.323 $1.323 +2.71% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga VVV untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga VVV (VVV) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, VVV berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.323 pada tahun 2025. Prediksi Harga VVV (VVV) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, VVV berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.3891 pada tahun 2026. Prediksi Harga VVV (VVV) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VVV pada tahun 2027 adalah $ 1.4586 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga VVV (VVV) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VVV pada tahun 2028 adalah $ 1.5315 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga VVV (VVV) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VVV pada tahun 2029 adalah $ 1.6081 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga VVV (VVV) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VVV pada tahun 2030 adalah $ 1.6885 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga VVV (VVV) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga VVV berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.7504. Prediksi Harga VVV (VVV) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga VVV berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4.4801. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.323 0.00%

2026 $ 1.3891 5.00%

2027 $ 1.4586 10.25%

2028 $ 1.5315 15.76%

2029 $ 1.6081 21.55%

2030 $ 1.6885 27.63%

2031 $ 1.7729 34.01%

2032 $ 1.8615 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.9546 47.75%

2034 $ 2.0524 55.13%

2035 $ 2.1550 62.89%

2036 $ 2.2627 71.03%

2037 $ 2.3759 79.59%

2038 $ 2.4947 88.56%

2039 $ 2.6194 97.99%

2040 $ 2.7504 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga VVV Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1.323 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.3231 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.3242 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.3284 0.41% Prediksi Harga VVV (VVV) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VVV pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.323 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga VVV (VVV) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VVV, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.3231 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga VVV (VVV) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VVV, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.3242 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga VVV (VVV) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VVV adalah $1.3284 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga VVV Saat Ini Harga Saat Ini $ 1.323$ 1.323 $ 1.323 Perubahan Harga (24 Jam) +2.71% Kap. Pasar $ 53.08M$ 53.08M $ 53.08M Suplai Peredaran 40.12M 40.12M 40.12M Volume (24 Jam) $ 65.30K$ 65.30K $ 65.30K Volume (24 Jam) -- Harga VVV terbaru adalah $ 1.323. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.71%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 65.30K. Selanjutnya, suplai beredar VVV adalah 40.12M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 53.08M. Lihat Harga VVV Live

Harga Lampau VVV Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live VVV, harga VVV saat ini adalah 1.323USD. Suplai VVV(VVV) yang beredar adalah 0.00 VVV , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $53.08M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.009000 $ 1.401 $ 1.238

7 Hari -0.14% $ -0.217999 $ 1.648 $ 1.238

30 Days -0.45% $ -1.133 $ 2.486 $ 1.238 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, VVV telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.009000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, VVV trading pada harga tertinggi $1.648 dan terendah $1.238 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.14% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VVV di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, VVV telah mengalami perubahan -0.45% , mencerminkan sekitar $-1.133 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VVV dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga VVV lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VVV Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga VVV (VVV )? Modul Prediksi Harga VVV adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VVV di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap VVV pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VVV, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga VVV. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VVV. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VVV untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan VVV.

Mengapa Prediksi Harga VVV Penting?

Prediksi Harga VVV sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VVV sekarang? Menurut prediksi Anda, VVV akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VVV bulan depan? Menurut alat prediksi harga VVV (VVV), prakiraan harga VVV akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VVV pada tahun 2026? Harga 1 VVV (VVV) hari ini adalah $1.323 . Menurut modul prediksi di atas, VVV akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VVV pada tahun 2027? VVV (VVV) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VVV pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VVV pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VVV (VVV) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VVV pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VVV (VVV) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VVV pada tahun 2030? Harga 1 VVV (VVV) hari ini adalah $1.323 . Menurut modul prediksi di atas, VVV akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VVV untuk tahun 2040? VVV (VVV) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VVV pada tahun 2040.