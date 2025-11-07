BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live VVV hari ini adalah 1.278 USD. Lacak informasi harga aktual VVV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VVV dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live VVV hari ini adalah 1.278 USD. Lacak informasi harga aktual VVV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VVV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VVV

Info Harga VVV

Penjelasan VVV

Situs Web Resmi VVV

Tokenomi VVV

Prakiraan Harga VVV

Riwayat VVV

Panduan Membeli VVV

Konverter VVV ke Mata Uang Fiat

Spot VVV

Futures USDT-M VVV

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo VVV

Harga VVV(VVV)

Harga Live 1 VVV ke USD:

$1.278
$1.278$1.278
+1.26%1D
USD
Grafik Harga Live VVV (VVV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:57:17 (UTC+8)

Informasi Harga VVV (VVV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.242
$ 1.242$ 1.242
Low 24 Jam
$ 1.343
$ 1.343$ 1.343
High 24 Jam

$ 1.242
$ 1.242$ 1.242

$ 1.343
$ 1.343$ 1.343

$ 22.454771734480946
$ 22.454771734480946$ 22.454771734480946

$ 0.5132534272823827
$ 0.5132534272823827$ 0.5132534272823827

-0.86%

+1.26%

-15.65%

-15.65%

Harga aktual VVV (VVV) adalah $ 1.278. Selama 24 jam terakhir, VVV diperdagangkan antara low $ 1.242 dan high $ 1.343, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVVV adalah $ 22.454771734480946, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5132534272823827.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VVV telah berubah sebesar -0.86% selama 1 jam terakhir, +1.26% selama 24 jam, dan -15.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VVV (VVV)

No.457

$ 51.14M
$ 51.14M$ 51.14M

$ 62.52K
$ 62.52K$ 62.52K

$ 97.79M
$ 97.79M$ 97.79M

40.01M
40.01M 40.01M

76,521,380.04717578
76,521,380.04717578 76,521,380.04717578

BASE

Kapitalisasi Pasar VVV saat ini adalah $ 51.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.52K. Suplai beredar VVV adalah 40.01M, dan total suplainya sebesar 76521380.04717578. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 97.79M.

Riwayat Harga VVV (VVV) USD

Pantau perubahan harga VVV untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0159+1.26%
30 Days$ -0.954-42.75%
60 Hari$ -1.338-51.15%
90 Hari$ -1.569-55.12%
Perubahan Harga VVV Hari Ini

Hari ini, VVV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0159 (+1.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga VVV 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.954 (-42.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga VVV 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VVV terlihat mengalami perubahan $ -1.338 (-51.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga VVV 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.569 (-55.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari VVV (VVV)?

Lihat halaman Riwayat Harga VVV sekarang.

Apa yang dimaksud dengan VVV (VVV)

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

VVV tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VVV Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VVV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang VVV di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VVV dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VVV (USD)

Berapa nilai VVV (VVV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VVV (VVV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VVV.

Cek prediksi harga VVV sekarang!

Tokenomi VVV (VVV)

Memahami tokenomi VVV (VVV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VVV sekarang!

Cara membeli VVV (VVV)

Ingin mengetahui cara membeli VVV? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VVV di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VVV ke Mata Uang Lokal

1 VVV(VVV) ke VND
33,630.57
1 VVV(VVV) ke AUD
A$1.96812
1 VVV(VVV) ke GBP
0.97128
1 VVV(VVV) ke EUR
1.09908
1 VVV(VVV) ke USD
$1.278
1 VVV(VVV) ke MYR
RM5.34204
1 VVV(VVV) ke TRY
53.85492
1 VVV(VVV) ke JPY
¥195.534
1 VVV(VVV) ke ARS
ARS$1,854.85086
1 VVV(VVV) ke RUB
103.8375
1 VVV(VVV) ke INR
113.32026
1 VVV(VVV) ke IDR
Rp21,299.99148
1 VVV(VVV) ke PHP
75.42756
1 VVV(VVV) ke EGP
￡E.60.43662
1 VVV(VVV) ke BRL
R$6.8373
1 VVV(VVV) ke CAD
C$1.80198
1 VVV(VVV) ke BDT
155.92878
1 VVV(VVV) ke NGN
1,838.83752
1 VVV(VVV) ke COP
$4,896.54198
1 VVV(VVV) ke ZAR
R.22.21164
1 VVV(VVV) ke UAH
53.75268
1 VVV(VVV) ke TZS
T.Sh.3,140.046
1 VVV(VVV) ke VES
Bs290.106
1 VVV(VVV) ke CLP
$1,205.154
1 VVV(VVV) ke PKR
Rs361.21392
1 VVV(VVV) ke KZT
672.26634
1 VVV(VVV) ke THB
฿41.4072
1 VVV(VVV) ke TWD
NT$39.60522
1 VVV(VVV) ke AED
د.إ4.69026
1 VVV(VVV) ke CHF
Fr1.0224
1 VVV(VVV) ke HKD
HK$9.93006
1 VVV(VVV) ke AMD
֏488.7072
1 VVV(VVV) ke MAD
.د.م11.8854
1 VVV(VVV) ke MXN
$23.74524
1 VVV(VVV) ke SAR
ريال4.7925
1 VVV(VVV) ke ETB
Br196.67142
1 VVV(VVV) ke KES
KSh165.06648
1 VVV(VVV) ke JOD
د.أ0.906102
1 VVV(VVV) ke PLN
4.70304
1 VVV(VVV) ke RON
лв5.6232
1 VVV(VVV) ke SEK
kr12.23046
1 VVV(VVV) ke BGN
лв2.15982
1 VVV(VVV) ke HUF
Ft427.13316
1 VVV(VVV) ke CZK
26.92746
1 VVV(VVV) ke KWD
د.ك0.391068
1 VVV(VVV) ke ILS
4.17906
1 VVV(VVV) ke BOB
Bs8.8182
1 VVV(VVV) ke AZN
2.1726
1 VVV(VVV) ke TJS
SM11.78316
1 VVV(VVV) ke GEL
3.46338
1 VVV(VVV) ke AOA
Kz1,171.40202
1 VVV(VVV) ke BHD
.د.ب0.480528
1 VVV(VVV) ke BMD
$1.278
1 VVV(VVV) ke DKK
kr8.25588
1 VVV(VVV) ke HNL
L33.66252
1 VVV(VVV) ke MUR
58.788
1 VVV(VVV) ke NAD
$22.19886
1 VVV(VVV) ke NOK
kr13.0356
1 VVV(VVV) ke NZD
$2.26206
1 VVV(VVV) ke PAB
B/.1.278
1 VVV(VVV) ke PGK
K5.3676
1 VVV(VVV) ke QAR
ر.ق4.65192
1 VVV(VVV) ke RSD
дин.129.717
1 VVV(VVV) ke UZS
soʻm15,397.58682
1 VVV(VVV) ke ALL
L107.1603
1 VVV(VVV) ke ANG
ƒ2.28762
1 VVV(VVV) ke AWG
ƒ2.3004
1 VVV(VVV) ke BBD
$2.556
1 VVV(VVV) ke BAM
KM2.15982
1 VVV(VVV) ke BIF
Fr3,768.822
1 VVV(VVV) ke BND
$1.6614
1 VVV(VVV) ke BSD
$1.278
1 VVV(VVV) ke JMD
$204.9273
1 VVV(VVV) ke KHR
5,132.52468
1 VVV(VVV) ke KMF
Fr536.76
1 VVV(VVV) ke LAK
27,782.60814
1 VVV(VVV) ke LKR
රු389.62386
1 VVV(VVV) ke MDL
L21.86658
1 VVV(VVV) ke MGA
Ar5,756.751
1 VVV(VVV) ke MOP
P10.224
1 VVV(VVV) ke MVR
19.6812
1 VVV(VVV) ke MWK
MK2,218.74858
1 VVV(VVV) ke MZN
MT81.7281
1 VVV(VVV) ke NPR
रु181.0926
1 VVV(VVV) ke PYG
9,063.576
1 VVV(VVV) ke RWF
Fr1,854.378
1 VVV(VVV) ke SBD
$10.51794
1 VVV(VVV) ke SCR
19.2339
1 VVV(VVV) ke SRD
$49.203
1 VVV(VVV) ke SVC
$11.16972
1 VVV(VVV) ke SZL
L22.18608
1 VVV(VVV) ke TMT
m4.473
1 VVV(VVV) ke TND
د.ت3.781602
1 VVV(VVV) ke TTD
$8.65206
1 VVV(VVV) ke UGX
Sh4,467.888
1 VVV(VVV) ke XAF
Fr725.904
1 VVV(VVV) ke XCD
$3.4506
1 VVV(VVV) ke XOF
Fr725.904
1 VVV(VVV) ke XPF
Fr131.634
1 VVV(VVV) ke BWP
P17.1891
1 VVV(VVV) ke BZD
$2.56878
1 VVV(VVV) ke CVE
$122.48352
1 VVV(VVV) ke DJF
Fr226.206
1 VVV(VVV) ke DOP
$82.18818
1 VVV(VVV) ke DZD
د.ج166.85568
1 VVV(VVV) ke FJD
$2.91384
1 VVV(VVV) ke GNF
Fr11,112.21
1 VVV(VVV) ke GTQ
Q9.78948
1 VVV(VVV) ke GYD
$267.30648
1 VVV(VVV) ke ISK
kr161.028

Sumber Daya VVV

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VVV, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi VVV
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VVV

Berapa nilai VVV (VVV) hari ini?
Harga live VVV dalam USD adalah 1.278 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VVV ke USD saat ini?
Harga VVV ke USD saat ini adalah $ 1.278. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VVV?
Kapitalisasi pasar VVV adalah $ 51.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VVV?
Suplai beredar VVV adalah 40.01M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VVV?
VVV mencapai harga ATH sebesar 22.454771734480946 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VVV?
VVV mencapai harga ATL 0.5132534272823827 USD.
Berapa volume perdagangan VVV?
Volume perdagangan 24 jam live VVV adalah $ 62.52K USD.
Akankah harga VVV naik lebih tinggi tahun ini?
VVV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VVV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:57:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting VVV (VVV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator VVV ke USD

Jumlah

VVV
VVV
USD
USD

1 VVV = 1.278 USD

Perdagangkan VVV

VVV/USDT
$1.278
$1.278$1.278
+1.10%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,372.75
$101,372.75$101,372.75

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.33
$3,315.33$3,315.33

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.48
$155.48$155.48

-0.28%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1081
$1.1081$1.1081

+29.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,372.75
$101,372.75$101,372.75

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.33
$3,315.33$3,315.33

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.48
$155.48$155.48

-0.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2152
$2.2152$2.2152

-0.86%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0157
$1.0157$1.0157

-0.03%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0880
$0.0880$0.0880

+76.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003675
$0.0003675$0.0003675

+145.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012980
$0.012980$0.012980

+1,198.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.171
$4.171$4.171

+317.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007175
$0.007175$0.007175

+236.22%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0880
$0.0880$0.0880

+76.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001839
$0.001839$0.001839

+69.02%