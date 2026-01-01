Prediksi Harga Verizon (VZON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Verizon untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan VZON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Verizon % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $39.44 $39.44 $39.44 -0.62% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Verizon untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Verizon (VZON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Verizon kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 39.44 pada tahun 2026. Prediksi Harga Verizon (VZON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Verizon kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 41.412 pada tahun 2027. Prediksi Harga Verizon (VZON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VZON diproyeksikan mencapai $ 43.4826 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Verizon (VZON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VZON diproyeksikan mencapai $ 45.6567 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Verizon (VZON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target VZON pada tahun 2030 adalah $ 47.9395 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Verizon (VZON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Verizon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 78.0885. Prediksi Harga Verizon (VZON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Verizon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 127.1979. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 39.44 0.00%

2027 $ 41.412 5.00%

2028 $ 43.4826 10.25%

2029 $ 45.6567 15.76%

2030 $ 47.9395 21.55%

2031 $ 50.3365 27.63%

2032 $ 52.8533 34.01%

2033 $ 55.4960 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 58.2708 47.75%

2035 $ 61.1843 55.13%

2036 $ 64.2436 62.89%

2037 $ 67.4557 71.03%

2038 $ 70.8285 79.59%

2039 $ 74.3700 88.56%

2040 $ 78.0885 97.99%

2050 $ 127.1979 222.51% Prediksi Harga Verizon Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 39.44 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 39.4454 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 39.4778 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 39.6020 0.41% Prediksi Harga Verizon (VZON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VZON pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $39.44 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Verizon (VZON) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk VZON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $39.4454 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Verizon (VZON) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk VZON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $39.4778 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Verizon (VZON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VZON adalah $39.6020 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Verizon Saat Ini Harga Saat Ini $ 39.44$ 39.44 $ 39.44 Perubahan Harga (24 Jam) -0.62% Kap. Pasar $ 0.04$ 0.04 $ 0.04 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 379.65K$ 379.65K $ 379.65K Volume (24 Jam) -- Harga VZON terbaru adalah $ 39.44. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.62%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 379.65K. Selanjutnya, suplai beredar VZON adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.04. Lihat Harga VZON Live

Harga Lampau Verizon Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Verizon, harga Verizon saat ini adalah 39.44USD. Suplai Verizon(VZON) yang beredar adalah 0.00 VZON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.04 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.460000 $ 39.97 $ 39.38

7 Hari 0.31% $ 9.43 $ 40.27 $ 30

30 Days 0.31% $ 9.43 $ 40.27 $ 30 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Verizon telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.460000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Verizon trading pada harga tertinggi $40.27 dan terendah $30 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.31% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VZON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Verizon telah mengalami perubahan 0.31% , mencerminkan sekitar $9.43 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VZON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Verizon lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VZON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Verizon (VZON )? Modul Prediksi Harga Verizon adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VZON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Verizon pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VZON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Verizon. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VZON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VZON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Verizon.

Mengapa Prediksi Harga VZON Penting?

Prediksi Harga VZON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VZON sekarang? Menurut prediksi Anda, VZON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VZON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Verizon (VZON), prakiraan harga VZON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VZON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Verizon (VZON) adalah $39.44 . Berdasarkan model prediksi di atas, VZON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga VZON di tahun 2028? Verizon (VZON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per VZON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VZON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verizon (VZON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga VZON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verizon (VZON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VZON untuk tahun 2040? Verizon (VZON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VZON pada tahun 2040.