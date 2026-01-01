Harga Verizon Hari Ini

Harga live Verizon (VZON) hari ini adalah $ 39.5, dengan perubahan 0.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VZON ke USD saat ini adalah $ 39.5 per VZON.

Verizon saat ini berada di peringkat #3718 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.04, dengan suplai yang beredar 0.00 VZON. Selama 24 jam terakhir, VZON diperdagangkan antara $ 39.42 (low) dan $ 39.97 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 40.74121474392576, sementara all-time low aset ini adalah $ 39.72341130179484.

Dalam kinerja jangka pendek, VZON bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan +31.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 362.16K.

Informasi Pasar Verizon (VZON)

Peringkat No.3718 Kapitalisasi Pasar $ 0.04$ 0.04 $ 0.04 Volume (24 Jam) $ 362.16K$ 362.16K $ 362.16K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.04$ 0.04 $ 0.04 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Total Suplai 0.00111689 0.00111689 0.00111689 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Verizon saat ini adalah $ 0.04, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 362.16K. Suplai beredar VZON adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 0.00111689. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 0.04.