Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) (USD)

Dapatkan prediksi harga Wombat Exchange untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan WOM dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Wombat Exchange % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.002077 $0.002077 $0.002077 +1.31% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Wombat Exchange untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Wombat Exchange berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002077 pada tahun 2025. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Wombat Exchange berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002180 pada tahun 2026. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WOM pada tahun 2027 adalah $ 0.002289 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WOM pada tahun 2028 adalah $ 0.002404 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WOM pada tahun 2029 adalah $ 0.002524 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WOM pada tahun 2030 adalah $ 0.002650 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Wombat Exchange berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004317. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Wombat Exchange berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007033. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002077 0.00%

2026 $ 0.002180 5.00%

2027 $ 0.002289 10.25%

2028 $ 0.002404 15.76%

2029 $ 0.002524 21.55%

2030 $ 0.002650 27.63%

2031 $ 0.002783 34.01%

2032 $ 0.002922 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003068 47.75%

2034 $ 0.003222 55.13%

2035 $ 0.003383 62.89%

2036 $ 0.003552 71.03%

2037 $ 0.003729 79.59%

2038 $ 0.003916 88.56%

2039 $ 0.004112 97.99%

2040 $ 0.004317 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Wombat Exchange Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.002077 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.002077 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.002078 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.002085 0.41% Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WOM pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.002077 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk WOM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002077 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk WOM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002078 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WOM adalah $0.002085 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Wombat Exchange Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.002077$ 0.002077 $ 0.002077 Perubahan Harga (24 Jam) +1.31% Kap. Pasar $ 120.98K$ 120.98K $ 120.98K Suplai Peredaran 58.53M 58.53M 58.53M Volume (24 Jam) $ 53.98K$ 53.98K $ 53.98K Volume (24 Jam) -- Harga WOM terbaru adalah $ 0.002077. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.31%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 53.98K. Selanjutnya, suplai beredar WOM adalah 58.53M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 120.98K. Lihat Harga WOM Live

Harga Lampau Wombat Exchange Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Wombat Exchange, harga Wombat Exchange saat ini adalah 0.002067USD. Suplai Wombat Exchange(WOM) yang beredar adalah 0.00 WOM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $120.98K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.10% $ 0.000185 $ 0.002107 $ 0.001881

7 Hari -0.05% $ -0.000119 $ 0.002695 $ 0.001752

30 Days -0.22% $ -0.000588 $ 0.00341 $ 0.001752 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Wombat Exchange telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000185 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.10% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Wombat Exchange trading pada harga tertinggi $0.002695 dan terendah $0.001752 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WOM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Wombat Exchange telah mengalami perubahan -0.22% , mencerminkan sekitar $-0.000588 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WOM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Wombat Exchange lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga WOM Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Wombat Exchange (WOM )? Modul Prediksi Harga Wombat Exchange adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WOM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Wombat Exchange pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WOM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Wombat Exchange. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WOM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WOM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Wombat Exchange.

Mengapa Prediksi Harga WOM Penting?

Prediksi Harga WOM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi WOM sekarang? Menurut prediksi Anda, WOM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga WOM bulan depan? Menurut alat prediksi harga Wombat Exchange (WOM), prakiraan harga WOM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 WOM pada tahun 2026? Harga 1 Wombat Exchange (WOM) hari ini adalah $0.002077 . Menurut modul prediksi di atas, WOM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga WOM pada tahun 2027? Wombat Exchange (WOM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WOM pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga WOM pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Wombat Exchange (WOM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga WOM pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Wombat Exchange (WOM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 WOM pada tahun 2030? Harga 1 Wombat Exchange (WOM) hari ini adalah $0.002077 . Menurut modul prediksi di atas, WOM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga WOM untuk tahun 2040? Wombat Exchange (WOM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WOM pada tahun 2040.