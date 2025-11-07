BursaDEX+
Harga live Wombat Exchange hari ini adalah 0.00199 USD. Lacak informasi harga aktual WOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WOM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WOM

Info Harga WOM

Penjelasan WOM

Whitepaper WOM

Situs Web Resmi WOM

Tokenomi WOM

Prakiraan Harga WOM

Riwayat WOM

Panduan Membeli WOM

Konverter WOM ke Mata Uang Fiat

Spot WOM

Logo Wombat Exchange

Harga Wombat Exchange(WOM)

Harga Live 1 WOM ke USD:

$0.00199
-4.32%1D
USD
Grafik Harga Live Wombat Exchange (WOM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:26:04 (UTC+8)

Informasi Harga Wombat Exchange (WOM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001837
Low 24 Jam
$ 0.002197
High 24 Jam

$ 0.001837
$ 0.002197
$ 1.234461563629635
$ 0.00189171079635576
+2.57%

-4.32%

-13.26%

-13.26%

Harga aktual Wombat Exchange (WOM) adalah $ 0.00199. Selama 24 jam terakhir, WOM diperdagangkan antara low $ 0.001837 dan high $ 0.002197, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWOM adalah $ 1.234461563629635, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00189171079635576.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WOM telah berubah sebesar +2.57% selama 1 jam terakhir, -4.32% selama 24 jam, dan -13.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wombat Exchange (WOM)

No.3012

$ 116.47K
$ 56.50K
$ 1.99M
58.53M
1,000,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Wombat Exchange saat ini adalah $ 116.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.50K. Suplai beredar WOM adalah 58.53M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.99M.

Riwayat Harga Wombat Exchange (WOM) USD

Pantau perubahan harga Wombat Exchange untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00008985-4.32%
30 Days$ -0.000602-23.23%
60 Hari$ -0.000265-11.76%
90 Hari$ -0.00125-38.59%
Perubahan Harga Wombat Exchange Hari Ini

Hari ini, WOM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00008985 (-4.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wombat Exchange 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000602 (-23.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wombat Exchange 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WOM terlihat mengalami perubahan $ -0.000265 (-11.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wombat Exchange 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00125 (-38.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wombat Exchange (WOM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wombat Exchange sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wombat Exchange Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WOM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wombat Exchange di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wombat Exchange dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wombat Exchange (USD)

Berapa nilai Wombat Exchange (WOM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wombat Exchange (WOM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wombat Exchange.

Cek prediksi harga Wombat Exchange sekarang!

Tokenomi Wombat Exchange (WOM)

Memahami tokenomi Wombat Exchange (WOM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WOM sekarang!

Cara membeli Wombat Exchange (WOM)

Ingin mengetahui cara membeli Wombat Exchange? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wombat Exchange di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WOM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Wombat Exchange

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wombat Exchange, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Wombat Exchange
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wombat Exchange

Berapa nilai Wombat Exchange (WOM) hari ini?
Harga live WOM dalam USD adalah 0.00199 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WOM ke USD saat ini?
Harga WOM ke USD saat ini adalah $ 0.00199. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wombat Exchange?
Kapitalisasi pasar WOM adalah $ 116.47K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WOM?
Suplai beredar WOM adalah 58.53M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WOM?
WOM mencapai harga ATH sebesar 1.234461563629635 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WOM?
WOM mencapai harga ATL 0.00189171079635576 USD.
Berapa volume perdagangan WOM?
Volume perdagangan 24 jam live WOM adalah $ 56.50K USD.
Akankah harga WOM naik lebih tinggi tahun ini?
WOM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WOM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

