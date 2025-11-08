Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) (USD)

Dapatkan prediksi harga ONYXCOIN untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan XCN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ONYXCOIN % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0064975 $0.0064975 $0.0064975 +0.24% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ONYXCOIN untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ONYXCOIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006497 pada tahun 2025. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ONYXCOIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006822 pada tahun 2026. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan XCN pada tahun 2027 adalah $ 0.007163 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan XCN pada tahun 2028 adalah $ 0.007521 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target XCN pada tahun 2029 adalah $ 0.007897 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target XCN pada tahun 2030 adalah $ 0.008292 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga ONYXCOIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013507. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga ONYXCOIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.022002. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006497 0.00%

2026 $ 0.006822 5.00%

2027 $ 0.007163 10.25%

2028 $ 0.007521 15.76%

2029 $ 0.007897 21.55%

2030 $ 0.008292 27.63%

2031 $ 0.008707 34.01%

2032 $ 0.009142 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009599 47.75%

2034 $ 0.010079 55.13%

2035 $ 0.010583 62.89%

2036 $ 0.011112 71.03%

2037 $ 0.011668 79.59%

2038 $ 0.012252 88.56%

2039 $ 0.012864 97.99%

2040 $ 0.013507 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga ONYXCOIN Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.006497 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.006498 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.006503 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.006524 0.41% Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk XCN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.006497 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk XCN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.006498 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk XCN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.006503 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk XCN adalah $0.006524 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ONYXCOIN Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0064975$ 0.0064975 $ 0.0064975 Perubahan Harga (24 Jam) +0.24% Kap. Pasar $ 233.98M$ 233.98M $ 233.98M Suplai Peredaran 36.01B 36.01B 36.01B Volume (24 Jam) $ 38.85K$ 38.85K $ 38.85K Volume (24 Jam) -- Harga XCN terbaru adalah $ 0.0064975. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.24%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 38.85K. Selanjutnya, suplai beredar XCN adalah 36.01B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 233.98M. Lihat Harga XCN Live

Harga Lampau ONYXCOIN Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ONYXCOIN, harga ONYXCOIN saat ini adalah 0.006497USD. Suplai ONYXCOIN(XCN) yang beredar adalah 0.00 XCN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $233.98M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000043 $ 0.0073 $ 0.006218

7 Hari -0.19% $ -0.001622 $ 0.008312 $ 0.005672

30 Days -0.39% $ -0.004225 $ 0.012990 $ 0.005672 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ONYXCOIN telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000043 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ONYXCOIN trading pada harga tertinggi $0.008312 dan terendah $0.005672 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.19% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut XCN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ONYXCOIN telah mengalami perubahan -0.39% , mencerminkan sekitar $-0.004225 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa XCN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ONYXCOIN lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga XCN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ONYXCOIN (XCN )? Modul Prediksi Harga ONYXCOIN adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga XCN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ONYXCOIN pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan XCN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ONYXCOIN. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan XCN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum XCN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ONYXCOIN.

Mengapa Prediksi Harga XCN Penting?

Prediksi Harga XCN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi XCN sekarang? Menurut prediksi Anda, XCN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga XCN bulan depan? Menurut alat prediksi harga ONYXCOIN (XCN), prakiraan harga XCN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 XCN pada tahun 2026? Harga 1 ONYXCOIN (XCN) hari ini adalah $0.006497 . Menurut modul prediksi di atas, XCN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga XCN pada tahun 2027? ONYXCOIN (XCN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XCN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga XCN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ONYXCOIN (XCN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga XCN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ONYXCOIN (XCN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 XCN pada tahun 2030? Harga 1 ONYXCOIN (XCN) hari ini adalah $0.006497 . Menurut modul prediksi di atas, XCN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga XCN untuk tahun 2040? ONYXCOIN (XCN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XCN pada tahun 2040.