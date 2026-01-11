Prediksi Harga Onyxcoin: Pembelian Whale 290 Juta Memberikan Petunjuk Penting

Harga Onyxcoin tetap menjadi salah satu penggerak terkuat bulan ini, tetapi aksi terkini menceritakan kisah yang lebih bernuansa. XCN masih naik hampir 97% selama tujuh hari terakhir, namun kenaikan utama tersebut menyembunyikan guncangan tajam. Sejak 6 Januari, token telah terkoreksi sekitar 36%, setelah sempat menyentuh $0,0130.

Penarikan tersebut tidak merusak struktur. Sebaliknya, harga XCN kini berkonsolidasi dalam pola bendera bullish setelah rebound lebih dari 4% hari-ke-hari, sementara pemegang besar masuk dan tekanan jual memudar. Pertanyaan kuncinya adalah apakah XCN akan mampu memulai breakout eksplosif yang telah dicarinya untuk beberapa waktu sekarang.

Bendera Bullish Bertahan Saat Tanda-Tanda Kunci Muncul

Pada grafik harian, Onyxcoin berkonsolidasi di dalam pola bendera bullish klasik. Bendera bullish terbentuk setelah pergerakan vertikal yang kuat, diikuti oleh kisaran yang menurun yang memungkinkan harga mendingin tanpa merusak tren yang lebih luas. XCN saat ini diperdagangkan dekat dengan batas atas bendera ini, menunjukkan tekanan sedang meningkat.

Breakout di atas resistensi kunci di $0,0095 dapat memulai jalur breakout 218%, pergerakan terukur dari tiang.

Struktur Breakout XCN: TradingView

Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Daily Crypto Newsletter Editor Harsh Notariya di sini.

Moving average menambah konteks. Exponential Moving Average, atau EMA, memberikan bobot lebih pada harga terkini dan membantu melacak pergeseran tren jangka pendek. EMA 20 hari Onyxcoin sekarang naik menuju EMA 100 hari, menandakan potensi crossover bullish jika momentum bertahan.

Dukungan EMA: TradingView

EMA 200 hari sangat penting di sini. Selama reli sebelumnya yang dimulai pada akhir Desember, XCN mengalami akselerasi setelah harga merebut kembali garis tren jangka panjang ini. Harga kembali melayang dekat level yang sama tersebut. Pergerakan bersih di atas EMA 200 hari akan memperkuat kasus breakout bendera dan mengonfirmasi bahwa pembeli tetap mengendalikan.

Sejauh ini, harga belum menembus pola bullish meskipun penurunan 36% yang dimulai pada 6 Januari. Ini tampaknya merupakan konsolidasi, bukan penolakan.

Akumulasi Whale Tumbuh Saat Tekanan Jual Memudar

Data on-chain mendukung setup bullish.

Menyusul koreksi harga XCN pada 6 Januari, whale mulai mengakumulasi. Dompet yang memegang saldo Onyxcoin besar meningkatkan kepemilikan gabungan mereka dari sekitar 42,26 miliar XCN menjadi sekitar 42,55 miliar XCN. Itu adalah penambahan hampir 290 juta token XCN selama konsolidasi.

Whale Onyxcoin Membeli Saat Dip: Santiment

Pada harga saat ini, akumulasi tersebut mewakili sekitar $2,6 juta dalam tekanan beli. Lebih penting lagi, itu dimulai tepat saat harga tertarik kembali, menunjukkan whale membeli saat dip daripada keluar dari kekuatan.

Data exchange mendukung pandangan ini. Arus masuk exchange, yang melacak jumlah token yang dikirim ke exchange dan sering memberi sinyal niat jual, mencapai puncaknya pada 6 Januari. Lonjakan itu selaras dengan penurunan harga. Sejak itu, arus masuk exchange telah runtuh dari sekitar 1,53 miliar XCN menjadi sekitar 51 juta XCN, penurunan hampir 97%.

Arus Masuk XCN Melambat: Santiment

Penurunan tajam ini menandakan bahwa tekanan jual telah mengering. Lebih sedikit koin yang berpindah ke exchange, dan lebih banyak pasokan yang tetap di luar pasar. Dikombinasikan dengan akumulasi whale, ini menciptakan lingkungan pasokan ketat yang mendukung kelanjutan daripada kerusakan.

Level Harga Onyxcoin Kunci yang Menentukan Breakout

Level harga Onyxcoin pertama yang harus diperhatikan adalah $0,0090, yang selaras dengan EMA 200 hari. Bertahan di atas level ini menjaga struktur bullish tetap utuh dan meningkatkan peluang breakout.

Zona pemicu sebenarnya berada di dekat $0,0095. Penutupan harian di atas level ini akan mengonfirmasi breakout dari garis tren bendera atas. Jika itu terjadi, harga dapat menguji kembali $0,0130, tertinggi lokal terkini dan resistensi utama pertama.

Pada sisi bawah, $0,0083 adalah dukungan kunci. Kehilangan level ini akan melemahkan struktur bendera dan menunjukkan bahwa konsolidasi gagal. Di bawah itu, $0,0069 menjadi kritis. Pergerakan berkelanjutan di bawah zona ini akan membatalkan setup bullish sepenuhnya.

Analisis Harga Onyxcoin: TradingView

Untuk saat ini, Onyxcoin tetap dalam keseimbangan. Harga XCN berkonsolidasi, whale mengakumulasi, dan tekanan jual telah mendingin tajam. Apakah ini berubah menjadi breakout eksplosif tergantung pada bagaimana harga Onyxcoin bereaksi di sekitar resistensi bendera dan moving average jangka panjang.