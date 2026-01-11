Harga Onyxcoin Mengincar Lonjakan 200% Setelah Pergerakan Whale Masif

Harga Onyxcoin tetap menjadi salah satu penggerak terkuat bulan ini, tetapi aksi terkini menceritakan kisah yang lebih bernuansa. XCN masih naik hampir 97% selama tujuh hari terakhir, namun kenaikan utama tersebut menyembunyikan guncangan tajam. Sejak 6 Januari, token telah terkoreksi sekitar 36%, setelah sempat menyentuh $0,0130.

Penarikan tersebut tidak merusak struktur. Sebaliknya, harga XCN kini berkonsolidasi dalam pola bendera bullish setelah rebound lebih dari 4% secara harian, sementara pemegang besar masuk dan tekanan jual memudar. Pertanyaan kuncinya adalah apakah XCN akan mampu memulai breakout eksplosif yang telah dicari selama ini.

Bendera Bullish Bertahan Saat Tanda-tanda Kunci Muncul

Pada grafik harian, Onyxcoin berkonsolidasi di dalam pola bendera bull klasik. Bendera bull terbentuk setelah pergerakan vertikal yang kuat, diikuti oleh rentang miring ke bawah yang memungkinkan harga mendingin tanpa merusak tren yang lebih luas. XCN saat ini diperdagangkan dekat dengan batas atas bendera ini, menunjukkan tekanan sedang meningkat.

Breakout di atas resistensi kunci di $0,0095 dapat memulai jalur breakout 218%, pergerakan terukur dari tiang.

XCN Breakout Structure: TradingView

Moving average menambah konteks. Exponential Moving Average, atau EMA, memberikan bobot lebih pada harga terkini dan membantu melacak pergeseran tren jangka pendek. EMA 20 hari Onyxcoin kini naik menuju EMA 100 hari, menandakan potensi persilangan bullish jika momentum bertahan.

EMA Support: TradingView

EMA 200 hari sangat penting di sini. Selama reli sebelumnya yang dimulai pada akhir Desember, XCN berakselerasi setelah harga merebut kembali garis tren jangka panjang ini. Harga kembali melayang di dekat level yang sama. Pergerakan bersih di atas EMA 200 hari akan memperkuat kasus breakout bendera dan mengkonfirmasi bahwa pembeli tetap memegang kendali.

Sejauh ini, harga belum merusak pola bullish meskipun penurunan 36% yang dimulai pada 6 Januari. Ini tampaknya merupakan konsolidasi, bukan penolakan.

Akumulasi Whale Tumbuh Saat Tekanan Jual Memudar

Data on-chain mendukung pengaturan bullish.

Setelah koreksi harga XCN pada 6 Januari, whale mulai mengakumulasi. Dompet yang memegang saldo Onyxcoin besar meningkatkan kepemilikan gabungan mereka dari sekitar 42,26 miliar XCN menjadi sekitar 42,55 miliar XCN. Itu adalah penambahan hampir 290 juta token XCN selama konsolidasi.

Onyxcoin Whales Buying The Dip: Santiment

Pada harga saat ini, akumulasi tersebut mewakili sekitar $2,6 juta dalam tekanan beli. Lebih penting lagi, ini dimulai tepat saat harga turun, menunjukkan whale membeli saat penurunan daripada keluar saat kuat.

Data exchange mendukung pandangan ini. Aliran masuk exchange, yang melacak jumlah token yang dikirim ke exchange dan sering menandakan niat jual, mencapai puncaknya pada 6 Januari. Lonjakan itu selaras dengan penurunan harga. Sejak itu, aliran masuk exchange telah runtuh dari sekitar 1,53 miliar XCN menjadi sekitar 51 juta XCN, penurunan hampir 97%.

XCN Inflows Slow Down: Santiment

Penurunan tajam ini menandakan bahwa tekanan jual telah mengering. Lebih sedikit koin yang berpindah ke exchange, dan lebih banyak pasokan yang tetap di luar pasar. Dikombinasikan dengan akumulasi whale, ini menciptakan lingkungan pasokan ketat yang mendukung kelanjutan daripada kerusakan.

Level Harga Onyxcoin Kunci yang Menentukan Breakout

Level harga Onyxcoin pertama yang harus diperhatikan adalah $0,0090, yang selaras dengan EMA 200 hari. Bertahan di atas level ini menjaga struktur bullish tetap utuh dan meningkatkan peluang breakout.

Zona pemicu sebenarnya berada di dekat $0,0095. Penutupan harian di atas level ini akan mengkonfirmasi breakout dari garis tren bendera atas. Jika itu terjadi, harga bisa menguji ulang $0,0130, tertinggi lokal terkini dan resistensi utama pertama.

Di sisi bawah, $0,0083 adalah support kunci. Kehilangan level ini akan melemahkan struktur bendera dan menunjukkan bahwa konsolidasi gagal. Di bawah itu, $0,0069 menjadi kritis. Pergerakan berkelanjutan di bawah zona ini akan membatalkan pengaturan bullish sepenuhnya.

Onyxcoin Price Analysis: TradingView

Untuk saat ini, Onyxcoin tetap dalam keseimbangan. Harga XCN berkonsolidasi, whale mengakumulasi, dan tekanan jual telah mendingin tajam. Apakah ini berubah menjadi breakout eksplosif tergantung pada bagaimana harga Onyxcoin bereaksi di sekitar resistensi bendera dan moving average jangka panjang.