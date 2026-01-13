Prediksi Harga ADI (ADI) (USD)

Dapatkan prediksi harga ADI untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan ADI dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ADI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga ADI untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga ADI (ADI) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ADI kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.34 pada tahun 2026. Prediksi Harga ADI (ADI) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ADI kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.4070 pada tahun 2027. Prediksi Harga ADI (ADI) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ADI diproyeksikan mencapai $ 1.4773 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ADI (ADI) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ADI diproyeksikan mencapai $ 1.5512 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ADI (ADI) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target ADI pada tahun 2030 adalah $ 1.6287 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ADI (ADI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga ADI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.6531. Prediksi Harga ADI (ADI) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga ADI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4.3216.

February 12, 2026(30 Days) $ 1.3455 0.41% Prediksi Harga ADI (ADI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ADI pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $1.34 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ADI (ADI) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk ADI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.3401 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ADI (ADI) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk ADI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.3412 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ADI (ADI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ADI adalah $1.3455 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ADI Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 130.09M$ 130.09M $ 130.09M Suplai Peredaran 97.36M 97.36M 97.36M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ADI terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ADI adalah 97.36M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 130.09M. Lihat Harga ADI Live

Harga Lampau ADI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ADI, harga ADI saat ini adalah 1.34USD. Suplai ADI(ADI) yang beredar adalah 97.36M ADI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $130,089,205 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.25% $ -0.003412 $ 1.35 $ 1.33

7 Hari 5.17% $ 0.069231 $ 1.4036 $ 1.0862

30 Days 22.96% $ 0.307640 $ 1.4036 $ 1.0862 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ADI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.003412 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.25% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ADI trading pada harga tertinggi $1.4036 dan terendah $1.0862 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 5.17% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ADI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ADI telah mengalami perubahan 22.96% , mencerminkan sekitar $0.307640 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ADI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ADI (ADI )? Modul Prediksi Harga ADI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ADI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ADI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ADI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ADI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ADI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ADI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ADI.

Mengapa Prediksi Harga ADI Penting?

Prediksi Harga ADI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

