Harga ADI Hari Ini

Harga live ADI (ADI) hari ini adalah $ 1.34, dengan perubahan 0.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ADI ke USD saat ini adalah $ 1.34 per ADI.

ADI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 130,175,105, dengan suplai yang beredar 97.36M ADI. Selama 24 jam terakhir, ADI diperdagangkan antara $ 1.33 (low) dan $ 1.35 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.975425.

Dalam kinerja jangka pendek, ADI bergerak +0.25% dalam satu jam terakhir dan +5.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ADI (ADI)

Kapitalisasi Pasar $ 130.18M$ 130.18M $ 130.18M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.34B$ 1.34B $ 1.34B Suplai Peredaran 97.36M 97.36M 97.36M Total Suplai 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Kapitalisasi Pasar ADI saat ini adalah $ 130.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ADI adalah 97.36M, dan total suplainya sebesar 999999999.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.34B.