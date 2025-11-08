Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Aeonix Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ONIX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Aeonix Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Aeonix Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Aeonix Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.175396 pada tahun 2025. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Aeonix Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.184165 pada tahun 2026. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ONIX pada tahun 2027 adalah $ 0.193374 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ONIX pada tahun 2028 adalah $ 0.203042 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ONIX pada tahun 2029 adalah $ 0.213194 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ONIX pada tahun 2030 adalah $ 0.223854 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Aeonix Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.364635. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Aeonix Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.593953. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.175396 0.00%

2026 $ 0.184165 5.00%

2027 $ 0.193374 10.25%

2028 $ 0.203042 15.76%

2029 $ 0.213194 21.55%

2030 $ 0.223854 27.63%

2031 $ 0.235047 34.01%

2032 $ 0.246799 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.259139 47.75%

2034 $ 0.272096 55.13%

2035 $ 0.285701 62.89%

2036 $ 0.299986 71.03%

2037 $ 0.314986 79.59%

2038 $ 0.330735 88.56%

2039 $ 0.347272 97.99%

2040 $ 0.364635 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Aeonix Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.175396 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.175420 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.175564 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.176116 0.41% Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ONIX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.175396 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ONIX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.175420 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ONIX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.175564 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ONIX adalah $0.176116 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Aeonix Network Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Suplai Peredaran 13.94M 13.94M 13.94M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ONIX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ONIX adalah 13.94M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.45M. Lihat Harga ONIX Live

Harga Lampau Aeonix Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Aeonix Network, harga Aeonix Network saat ini adalah 0.175396USD. Suplai Aeonix Network(ONIX) yang beredar adalah 13.94M ONIX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,445,549 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -2.68% $ -0.004706 $ 0.231050 $ 0.175395

30 Days -25.65% $ -0.045003 $ 0.231050 $ 0.175395 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Aeonix Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Aeonix Network trading pada harga tertinggi $0.231050 dan terendah $0.175395 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -2.68% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ONIX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Aeonix Network telah mengalami perubahan -25.65% , mencerminkan sekitar $-0.045003 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ONIX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Aeonix Network (ONIX )? Modul Prediksi Harga Aeonix Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ONIX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Aeonix Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ONIX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Aeonix Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ONIX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ONIX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Aeonix Network.

Mengapa Prediksi Harga ONIX Penting?

Prediksi Harga ONIX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

