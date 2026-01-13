Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) (USD)

Dapatkan prediksi harga Charred Treasures untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan CHARRED dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Charred Treasures % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Charred Treasures untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Charred Treasures kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.898314 pada tahun 2026. Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Charred Treasures kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.943229 pada tahun 2027. Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, CHARRED diproyeksikan mencapai $ 0.990391 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, CHARRED diproyeksikan mencapai $ 1.0399 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target CHARRED pada tahun 2030 adalah $ 1.0919 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Charred Treasures berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.7786. Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Charred Treasures berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.8971. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.898314 0.00%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.902005 0.41% Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CHARRED pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.898314 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk CHARRED, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.898437 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk CHARRED, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.899175 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CHARRED adalah $0.902005 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Suplai Charred Treasures(CHARRED) yang beredar adalah 1.60M CHARRED , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,437,303 .

Harga Lampau Charred Treasures Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Charred Treasures, harga Charred Treasures saat ini adalah 0.898314USD. Suplai Charred Treasures(CHARRED) yang beredar adalah 1.60M CHARRED , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,437,303 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.10% $ -0.000935 $ 0.899427 $ 0.898314

7 Hari -9.12% $ -0.081927 $ 2.4564 $ 0.898314

30 Days -64.36% $ -0.578231 $ 2.4564 $ 0.898314 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Charred Treasures telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000935 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.10% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Charred Treasures trading pada harga tertinggi $2.4564 dan terendah $0.898314 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -9.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CHARRED di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Charred Treasures telah mengalami perubahan -64.36% , mencerminkan sekitar $-0.578231 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CHARRED dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Charred Treasures (CHARRED )? Modul Prediksi Harga Charred Treasures adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CHARRED di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Charred Treasures pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CHARRED, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Charred Treasures. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CHARRED. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CHARRED untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Charred Treasures.

Mengapa Prediksi Harga CHARRED Penting?

Prediksi Harga CHARRED sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi CHARRED sekarang? Menurut prediksi Anda, CHARRED akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga CHARRED bulan depan? Menurut alat prediksi harga Charred Treasures (CHARRED), prakiraan harga CHARRED akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 CHARRED pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Charred Treasures (CHARRED) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, CHARRED diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga CHARRED di tahun 2028? Charred Treasures (CHARRED) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per CHARRED pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga CHARRED di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Charred Treasures (CHARRED) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga CHARRED di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Charred Treasures (CHARRED) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 CHARRED pada tahun 2030? Harga 1 Charred Treasures (CHARRED) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, CHARRED akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga CHARRED untuk tahun 2040? Charred Treasures (CHARRED) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CHARRED pada tahun 2040. Daftar Sekarang