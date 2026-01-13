Harga Charred Treasures Hari Ini

Harga live Charred Treasures (CHARRED) hari ini adalah $ 0.898314, dengan perubahan 0.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHARRED ke USD saat ini adalah $ 0.898314 per CHARRED.

Charred Treasures saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,437,302, dengan suplai yang beredar 1.60M CHARRED. Selama 24 jam terakhir, CHARRED diperdagangkan antara $ 0.898314 (low) dan $ 0.899427 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.96, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.368929.

Dalam kinerja jangka pendek, CHARRED bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -9.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Charred Treasures (CHARRED)

Kapitalisasi Pasar $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Suplai Peredaran 1.60M 1.60M 1.60M Total Suplai 2,400,000.0 2,400,000.0 2,400,000.0

