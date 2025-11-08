Prediksi Harga Definder Network (DNT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Definder Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan DNT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Definder Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Definder Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Definder Network (DNT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Definder Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.025728 pada tahun 2025. Prediksi Harga Definder Network (DNT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Definder Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.027014 pada tahun 2026. Prediksi Harga Definder Network (DNT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DNT pada tahun 2027 adalah $ 0.028365 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Definder Network (DNT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DNT pada tahun 2028 adalah $ 0.029783 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Definder Network (DNT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DNT pada tahun 2029 adalah $ 0.031273 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Definder Network (DNT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DNT pada tahun 2030 adalah $ 0.032836 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Definder Network (DNT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Definder Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.053487. Prediksi Harga Definder Network (DNT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Definder Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.087125. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.025728 0.00%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.025834 0.41% Prediksi Harga Definder Network (DNT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DNT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.025728 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Definder Network (DNT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DNT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.025731 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Definder Network (DNT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DNT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.025753 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Definder Network (DNT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DNT adalah $0.025834 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Definder Network Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 130.79K Suplai Peredaran 5.10M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga DNT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar DNT adalah 5.10M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 130.79K. Lihat Harga DNT Live

Harga Lampau Definder Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Definder Network, harga Definder Network saat ini adalah 0.025728USD. Suplai Definder Network(DNT) yang beredar adalah 5.10M DNT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $130,791 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.27% $ 0.000813 $ 0.026903 $ 0.024625

7 Hari -7.58% $ -0.001950 $ 0.031408 $ 0.023541

30 Days -18.10% $ -0.004656 $ 0.031408 $ 0.023541 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Definder Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000813 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.27% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Definder Network trading pada harga tertinggi $0.031408 dan terendah $0.023541 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -7.58% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DNT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Definder Network telah mengalami perubahan -18.10% , mencerminkan sekitar $-0.004656 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DNT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Definder Network (DNT )? Modul Prediksi Harga Definder Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DNT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Definder Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DNT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Definder Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DNT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DNT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Definder Network.

Mengapa Prediksi Harga DNT Penting?

Prediksi Harga DNT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DNT sekarang? Menurut prediksi Anda, DNT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DNT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Definder Network (DNT), prakiraan harga DNT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DNT pada tahun 2026? Harga 1 Definder Network (DNT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, DNT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga DNT pada tahun 2027? Definder Network (DNT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DNT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga DNT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Definder Network (DNT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DNT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Definder Network (DNT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 DNT pada tahun 2030? Harga 1 Definder Network (DNT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, DNT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DNT untuk tahun 2040? Definder Network (DNT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DNT pada tahun 2040.