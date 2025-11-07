Harga Definder Network Hari Ini

Harga live Definder Network (DNT) hari ini adalah $ 0.02461642, dengan perubahan 2.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DNT ke USD saat ini adalah $ 0.02461642 per DNT.

Definder Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,566, dengan suplai yang beredar 5.10M DNT. Selama 24 jam terakhir, DNT diperdagangkan antara $ 0.02425442 (low) dan $ 0.02529651 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 21.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DNT bergerak +1.00% dalam satu jam terakhir dan -11.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Definder Network (DNT)

Kapitalisasi Pasar $ 125.57K$ 125.57K $ 125.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 530.44K$ 530.44K $ 530.44K Suplai Peredaran 5.10M 5.10M 5.10M Total Suplai 21,548,097.0 21,548,097.0 21,548,097.0

Kapitalisasi Pasar Definder Network saat ini adalah $ 125.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DNT adalah 5.10M, dan total suplainya sebesar 21548097.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 530.44K.