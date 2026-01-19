Prediksi Harga dogi (DOGI) (USD)

Dapatkan prediksi harga dogi untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan DOGI dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli DOGI

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga dogi % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga dogi untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga dogi (DOGI) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, dogi kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.066468 pada tahun 2026. Prediksi Harga dogi (DOGI) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, dogi kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.069791 pada tahun 2027. Prediksi Harga dogi (DOGI) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, DOGI diproyeksikan mencapai $ 0.073280 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga dogi (DOGI) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, DOGI diproyeksikan mencapai $ 0.076945 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga dogi (DOGI) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target DOGI pada tahun 2030 adalah $ 0.080792 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga dogi (DOGI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga dogi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.131602. Prediksi Harga dogi (DOGI) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga dogi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.214365. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.066468 0.00%

2027 $ 0.069791 5.00%

2028 $ 0.073280 10.25%

2029 $ 0.076945 15.76%

2030 $ 0.080792 21.55%

2031 $ 0.084831 27.63%

2032 $ 0.089073 34.01%

2033 $ 0.093527 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.098203 47.75%

2035 $ 0.103113 55.13%

2036 $ 0.108269 62.89%

2037 $ 0.113682 71.03%

2038 $ 0.119366 79.59%

2039 $ 0.125335 88.56%

2040 $ 0.131602 97.99%

2050 $ 0.214365 222.51% Prediksi Harga dogi Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 19, 2026(Hari ini) $ 0.066468 0.00%

January 20, 2026(Besok) $ 0.066477 0.01%

January 26, 2026(Minggu Ini) $ 0.066531 0.10%

February 18, 2026(30 Days) $ 0.066741 0.41% Prediksi Harga dogi (DOGI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DOGI pada January 19, 2026(Hari ini) , adalah $0.066468 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga dogi (DOGI) Besok Untuk January 20, 2026(Besok), prediksi harga untuk DOGI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.066477 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga dogi (DOGI) Minggu Ini Pada January 26, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk DOGI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.066531 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga dogi (DOGI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DOGI adalah $0.066741 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga dogi Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.40M Suplai Peredaran 21.00M Volume (24 Jam) ---- -- Harga DOGI terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar DOGI adalah 21.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.40M. Lihat Harga DOGI Live

Harga Lampau dogi Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live dogi, harga dogi saat ini adalah 0.066468USD. Suplai dogi(DOGI) yang beredar adalah 21.00M DOGI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,395,827 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -82.19% $ -0.306803 $ 0.432884 $ 0.065457

7 Hari -90.33% $ -0.060045 $ 1.3587 $ 0.049280

30 Days 34.90% $ 0.023199 $ 1.3587 $ 0.049280 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, dogi telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.306803 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -82.19% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, dogi trading pada harga tertinggi $1.3587 dan terendah $0.049280 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -90.33% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DOGI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, dogi telah mengalami perubahan 34.90% , mencerminkan sekitar $0.023199 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DOGI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga dogi (DOGI )? Modul Prediksi Harga dogi adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DOGI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap dogi pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DOGI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga dogi. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DOGI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DOGI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan dogi.

Mengapa Prediksi Harga DOGI Penting?

Prediksi Harga DOGI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

