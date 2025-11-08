Prediksi Harga Velvet (VELVET) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Velvet % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.21001 $0.21001 $0.21001 -3.52% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Velvet untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Velvet (VELVET) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Velvet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.21001 pada tahun 2025. Prediksi Harga Velvet (VELVET) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Velvet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.220510 pada tahun 2026. Prediksi Harga Velvet (VELVET) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VELVET pada tahun 2027 adalah $ 0.231536 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Velvet (VELVET) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VELVET pada tahun 2028 adalah $ 0.243112 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Velvet (VELVET) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VELVET pada tahun 2029 adalah $ 0.255268 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Velvet (VELVET) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VELVET pada tahun 2030 adalah $ 0.268031 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Velvet (VELVET) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Velvet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.436595. Prediksi Harga Velvet (VELVET) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Velvet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.711168. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.21001 0.00%

2026 $ 0.220510 5.00%

2027 $ 0.231536 10.25%

2028 $ 0.243112 15.76%

2029 $ 0.255268 21.55%

2030 $ 0.268031 27.63%

2031 $ 0.281433 34.01%

2032 $ 0.295505 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.310280 47.75%

2034 $ 0.325794 55.13%

2035 $ 0.342084 62.89%

2036 $ 0.359188 71.03%

2037 $ 0.377147 79.59%

2038 $ 0.396005 88.56%

2039 $ 0.415805 97.99%

2040 $ 0.436595 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Velvet Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.21001 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.210038 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.210211 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.210873 0.41% Prediksi Harga Velvet (VELVET) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VELVET pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.21001 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Velvet (VELVET) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VELVET, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.210038 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Velvet (VELVET) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VELVET, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.210211 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Velvet (VELVET) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VELVET adalah $0.210873 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Velvet Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.21001$ 0.21001 $ 0.21001 Perubahan Harga (24 Jam) -3.52% Kap. Pasar $ 25.90M$ 25.90M $ 25.90M Suplai Peredaran 123.35M 123.35M 123.35M Volume (24 Jam) $ 83.80K$ 83.80K $ 83.80K Volume (24 Jam) -- Harga VELVET terbaru adalah $ 0.21001. Perubahan 24 jamnya sebesar -3.52%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 83.80K. Selanjutnya, suplai beredar VELVET adalah 123.35M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 25.90M. Lihat Harga VELVET Live

Mencoba untuk membeli VELVET? Anda sekarang dapat membeli VELVET melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya.

Harga Lampau Velvet Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Velvet, harga Velvet saat ini adalah 0.21USD. Suplai Velvet(VELVET) yang beredar adalah 0.00 VELVET , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $25.90M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.06% $ -0.014440 $ 0.22688 $ 0.20557

7 Hari -0.10% $ -0.024410 $ 0.28863 $ 0.19167

30 Days 0.16% $ 0.028689 $ 0.28863 $ 0.09716 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Velvet telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.014440 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.06% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Velvet trading pada harga tertinggi $0.28863 dan terendah $0.19167 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VELVET di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Velvet telah mengalami perubahan 0.16% , mencerminkan sekitar $0.028689 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VELVET dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Velvet lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VELVET Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Velvet (VELVET )? Modul Prediksi Harga Velvet adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VELVET di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Velvet pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VELVET, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Velvet. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VELVET. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VELVET untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Velvet.

Mengapa Prediksi Harga VELVET Penting?

Prediksi Harga VELVET sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VELVET sekarang? Menurut prediksi Anda, VELVET akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VELVET bulan depan? Menurut alat prediksi harga Velvet (VELVET), prakiraan harga VELVET akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VELVET pada tahun 2026? Harga 1 Velvet (VELVET) hari ini adalah $0.21001 . Menurut modul prediksi di atas, VELVET akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VELVET pada tahun 2027? Velvet (VELVET) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VELVET pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VELVET pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Velvet (VELVET) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VELVET pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Velvet (VELVET) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VELVET pada tahun 2030? Harga 1 Velvet (VELVET) hari ini adalah $0.21001 . Menurut modul prediksi di atas, VELVET akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VELVET untuk tahun 2040? Velvet (VELVET) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VELVET pada tahun 2040.