BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Velvet hari ini adalah 0.21852 USD. Lacak informasi harga aktual VELVET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VELVET dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Velvet hari ini adalah 0.21852 USD. Lacak informasi harga aktual VELVET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VELVET dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VELVET

Info Harga VELVET

Penjelasan VELVET

Whitepaper VELVET

Situs Web Resmi VELVET

Tokenomi VELVET

Prakiraan Harga VELVET

Riwayat VELVET

Panduan Membeli VELVET

Konverter VELVET ke Mata Uang Fiat

Spot VELVET

Futures USDT-M VELVET

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Velvet

Harga Velvet(VELVET)

Harga Live 1 VELVET ke USD:

$0.21852
$0.21852$0.21852
+7.42%1D
USD
Grafik Harga Live Velvet (VELVET)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:43 (UTC+8)

Informasi Harga Velvet (VELVET) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.20162
$ 0.20162$ 0.20162
Low 24 Jam
$ 0.22536
$ 0.22536$ 0.22536
High 24 Jam

$ 0.20162
$ 0.20162$ 0.20162

$ 0.22536
$ 0.22536$ 0.22536

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706

+0.03%

+7.42%

+1.29%

+1.29%

Harga aktual Velvet (VELVET) adalah $ 0.21852. Selama 24 jam terakhir, VELVET diperdagangkan antara low $ 0.20162 dan high $ 0.22536, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVELVET adalah $ 0.31715699544548037, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.032064654757022706.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VELVET telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +7.42% selama 24 jam, dan +1.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Velvet (VELVET)

No.825

$ 19.95M
$ 19.95M$ 19.95M

$ 74.07K
$ 74.07K$ 74.07K

$ 218.52M
$ 218.52M$ 218.52M

91.32M
91.32M 91.32M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.13%

BSC

Kapitalisasi Pasar Velvet saat ini adalah $ 19.95M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 74.07K. Suplai beredar VELVET adalah 91.32M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 218.52M.

Riwayat Harga Velvet (VELVET) USD

Pantau perubahan harga Velvet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0150942+7.42%
30 Days$ +0.03583+19.61%
60 Hari$ +0.14831+211.23%
90 Hari$ +0.14715+206.17%
Perubahan Harga Velvet Hari Ini

Hari ini, VELVET tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0150942 (+7.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Velvet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.03583 (+19.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Velvet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VELVET terlihat mengalami perubahan $ +0.14831 (+211.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Velvet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.14715 (+206.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Velvet (VELVET)?

Lihat halaman Riwayat Harga Velvet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Velvet (VELVET)

Velvet adalah Sistem Operasi DeFAI yang menyederhanakan penelitian, perdagangan, & manajemen portofolio onchain. Aplikasi Velvet tersedia di BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic dengan 100 ribu+ pengguna yang memperdagangkan & mengeksekusi strategi DeFi. Aplikasi ini memiliki AI Co-Pilot multi-agen yang terintegrasi ke dalam aplikasi untuk membantu menemukan, menganalisis & mengeksekusi peluang baru menggunakan bahasa alami. Infrastruktur Velvet juga memungkinkan orang lain untuk membuat strategi DeFi yang ditokenisasi & mengelolanya melalui UI atau API dengan 10 ribu+ brankas yang telah dibuat oleh KOL, pengguna & dana lindung nilai kripto.

Velvet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Velvet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VELVET ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Velvet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Velvet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Velvet (USD)

Berapa nilai Velvet (VELVET) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Velvet (VELVET) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Velvet.

Cek prediksi harga Velvet sekarang!

Tokenomi Velvet (VELVET)

Memahami tokenomi Velvet (VELVET) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VELVET sekarang!

Cara membeli Velvet (VELVET)

Ingin mengetahui cara membeli Velvet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Velvet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VELVET ke Mata Uang Lokal

1 Velvet(VELVET) ke VND
5,750.3538
1 Velvet(VELVET) ke AUD
A$0.3365208
1 Velvet(VELVET) ke GBP
0.1660752
1 Velvet(VELVET) ke EUR
0.1879272
1 Velvet(VELVET) ke USD
$0.21852
1 Velvet(VELVET) ke MYR
RM0.9134136
1 Velvet(VELVET) ke TRY
9.2193588
1 Velvet(VELVET) ke JPY
¥33.21504
1 Velvet(VELVET) ke ARS
ARS$317.1533724
1 Velvet(VELVET) ke RUB
17.7503796
1 Velvet(VELVET) ke INR
19.3761684
1 Velvet(VELVET) ke IDR
Rp3,641.9985432
1 Velvet(VELVET) ke PHP
12.8970504
1 Velvet(VELVET) ke EGP
￡E.10.3338108
1 Velvet(VELVET) ke BRL
R$1.1668968
1 Velvet(VELVET) ke CAD
C$0.3081132
1 Velvet(VELVET) ke BDT
26.6616252
1 Velvet(VELVET) ke NGN
314.4153168
1 Velvet(VELVET) ke COP
$837.2397132
1 Velvet(VELVET) ke ZAR
R.3.7956924
1 Velvet(VELVET) ke UAH
9.1909512
1 Velvet(VELVET) ke TZS
T.Sh.536.90364
1 Velvet(VELVET) ke VES
Bs49.60404
1 Velvet(VELVET) ke CLP
$206.06436
1 Velvet(VELVET) ke PKR
Rs61.7624928
1 Velvet(VELVET) ke KZT
114.9480756
1 Velvet(VELVET) ke THB
฿7.080048
1 Velvet(VELVET) ke TWD
NT$6.7719348
1 Velvet(VELVET) ke AED
د.إ0.8019684
1 Velvet(VELVET) ke CHF
Fr0.174816
1 Velvet(VELVET) ke HKD
HK$1.6979004
1 Velvet(VELVET) ke AMD
֏83.562048
1 Velvet(VELVET) ke MAD
.د.م2.032236
1 Velvet(VELVET) ke MXN
$4.0579164
1 Velvet(VELVET) ke SAR
ريال0.81945
1 Velvet(VELVET) ke ETB
Br33.6280428
1 Velvet(VELVET) ke KES
KSh28.2240432
1 Velvet(VELVET) ke JOD
د.أ0.15493068
1 Velvet(VELVET) ke PLN
0.8019684
1 Velvet(VELVET) ke RON
лв0.961488
1 Velvet(VELVET) ke SEK
kr2.0890512
1 Velvet(VELVET) ke BGN
лв0.3692988
1 Velvet(VELVET) ke HUF
Ft73.0577916
1 Velvet(VELVET) ke CZK
4.6042164
1 Velvet(VELVET) ke KWD
د.ك0.06686712
1 Velvet(VELVET) ke ILS
0.7145604
1 Velvet(VELVET) ke BOB
Bs1.507788
1 Velvet(VELVET) ke AZN
0.371484
1 Velvet(VELVET) ke TJS
SM2.0147544
1 Velvet(VELVET) ke GEL
0.5921892
1 Velvet(VELVET) ke AOA
Kz200.2932468
1 Velvet(VELVET) ke BHD
.د.ب0.08216352
1 Velvet(VELVET) ke BMD
$0.21852
1 Velvet(VELVET) ke DKK
kr1.4116392
1 Velvet(VELVET) ke HNL
L5.7558168
1 Velvet(VELVET) ke MUR
10.05192
1 Velvet(VELVET) ke NAD
$3.7956924
1 Velvet(VELVET) ke NOK
kr2.2267188
1 Velvet(VELVET) ke NZD
$0.3867804
1 Velvet(VELVET) ke PAB
B/.0.21852
1 Velvet(VELVET) ke PGK
K0.917784
1 Velvet(VELVET) ke QAR
ر.ق0.7954128
1 Velvet(VELVET) ke RSD
дин.22.1775948
1 Velvet(VELVET) ke UZS
soʻm2,632.7704788
1 Velvet(VELVET) ke ALL
L18.322902
1 Velvet(VELVET) ke ANG
ƒ0.3911508
1 Velvet(VELVET) ke AWG
ƒ0.393336
1 Velvet(VELVET) ke BBD
$0.43704
1 Velvet(VELVET) ke BAM
KM0.3692988
1 Velvet(VELVET) ke BIF
Fr644.41548
1 Velvet(VELVET) ke BND
$0.284076
1 Velvet(VELVET) ke BSD
$0.21852
1 Velvet(VELVET) ke JMD
$35.039682
1 Velvet(VELVET) ke KHR
877.5894312
1 Velvet(VELVET) ke KMF
Fr91.7784
1 Velvet(VELVET) ke LAK
4,750.4346876
1 Velvet(VELVET) ke LKR
රු66.6201924
1 Velvet(VELVET) ke MDL
L3.71484
1 Velvet(VELVET) ke MGA
Ar984.32334
1 Velvet(VELVET) ke MOP
P1.74816
1 Velvet(VELVET) ke MVR
3.365208
1 Velvet(VELVET) ke MWK
MK379.3747572
1 Velvet(VELVET) ke MZN
MT13.974354
1 Velvet(VELVET) ke NPR
रु30.964284
1 Velvet(VELVET) ke PYG
1,549.74384
1 Velvet(VELVET) ke RWF
Fr317.07252
1 Velvet(VELVET) ke SBD
$1.7984196
1 Velvet(VELVET) ke SCR
3.288726
1 Velvet(VELVET) ke SRD
$8.41302
1 Velvet(VELVET) ke SVC
$1.9098648
1 Velvet(VELVET) ke SZL
L3.7935072
1 Velvet(VELVET) ke TMT
m0.76482
1 Velvet(VELVET) ke TND
د.ت0.64660068
1 Velvet(VELVET) ke TTD
$1.4793804
1 Velvet(VELVET) ke UGX
Sh763.94592
1 Velvet(VELVET) ke XAF
Fr123.90084
1 Velvet(VELVET) ke XCD
$0.590004
1 Velvet(VELVET) ke XOF
Fr123.90084
1 Velvet(VELVET) ke XPF
Fr22.50756
1 Velvet(VELVET) ke BWP
P2.939094
1 Velvet(VELVET) ke BZD
$0.4392252
1 Velvet(VELVET) ke CVE
$20.9429568
1 Velvet(VELVET) ke DJF
Fr38.67804
1 Velvet(VELVET) ke DOP
$14.0530212
1 Velvet(VELVET) ke DZD
د.ج28.5299712
1 Velvet(VELVET) ke FJD
$0.4982256
1 Velvet(VELVET) ke GNF
Fr1,900.0314
1 Velvet(VELVET) ke GTQ
Q1.6738632
1 Velvet(VELVET) ke GYD
$45.7056432
1 Velvet(VELVET) ke ISK
kr27.53352

Sumber Daya Velvet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Velvet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Velvet
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Velvet

Berapa nilai Velvet (VELVET) hari ini?
Harga live VELVET dalam USD adalah 0.21852 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VELVET ke USD saat ini?
Harga VELVET ke USD saat ini adalah $ 0.21852. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Velvet?
Kapitalisasi pasar VELVET adalah $ 19.95M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VELVET?
Suplai beredar VELVET adalah 91.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VELVET?
VELVET mencapai harga ATH sebesar 0.31715699544548037 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VELVET?
VELVET mencapai harga ATL 0.032064654757022706 USD.
Berapa volume perdagangan VELVET?
Volume perdagangan 24 jam live VELVET adalah $ 74.07K USD.
Akankah harga VELVET naik lebih tinggi tahun ini?
VELVET mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VELVET untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Velvet (VELVET)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator VELVET ke USD

Jumlah

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.21852 USD

Perdagangkan VELVET

VELVET/USDC
$0.21773
$0.21773$0.21773
+6.63%
VELVET/USDT
$0.21852
$0.21852$0.21852
+7.42%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,597.16
$101,597.16$101,597.16

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.72
$3,327.72$3,327.72

+0.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0647
$1.0647$1.0647

+24.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,597.16
$101,597.16$101,597.16

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.72
$3,327.72$3,327.72

+0.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2176
$2.2176$2.2176

-0.75%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0241
$1.0241$1.0241

+0.78%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0834
$0.0834$0.0834

+66.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015600
$0.015600$0.015600

+1,460.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.138
$4.138$4.138

+313.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008660
$0.008660$0.008660

+305.81%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002474
$0.0000002474$0.0000002474

+64.93%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0834
$0.0834$0.0834

+66.80%