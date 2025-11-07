Apa yang dimaksud dengan Velvet (VELVET)

Velvet adalah Sistem Operasi DeFAI yang menyederhanakan penelitian, perdagangan, & manajemen portofolio onchain. Aplikasi Velvet tersedia di BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic dengan 100 ribu+ pengguna yang memperdagangkan & mengeksekusi strategi DeFi. Aplikasi ini memiliki AI Co-Pilot multi-agen yang terintegrasi ke dalam aplikasi untuk membantu menemukan, menganalisis & mengeksekusi peluang baru menggunakan bahasa alami. Infrastruktur Velvet juga memungkinkan orang lain untuk membuat strategi DeFi yang ditokenisasi & mengelolanya melalui UI atau API dengan 10 ribu+ brankas yang telah dibuat oleh KOL, pengguna & dana lindung nilai kripto. Velvet adalah Sistem Operasi DeFAI yang menyederhanakan penelitian, perdagangan, & manajemen portofolio onchain. Aplikasi Velvet tersedia di BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic dengan 100 ribu+ pengguna yang memperdagangkan & mengeksekusi strategi DeFi. Aplikasi ini memiliki AI Co-Pilot multi-agen yang terintegrasi ke dalam aplikasi untuk membantu menemukan, menganalisis & mengeksekusi peluang baru menggunakan bahasa alami. Infrastruktur Velvet juga memungkinkan orang lain untuk membuat strategi DeFi yang ditokenisasi & mengelolanya melalui UI atau API dengan 10 ribu+ brankas yang telah dibuat oleh KOL, pengguna & dana lindung nilai kripto.

Velvet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Velvet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa VELVET ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Velvet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Velvet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Velvet (USD)

Berapa nilai Velvet (VELVET) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Velvet (VELVET) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Velvet.

Cek prediksi harga Velvet sekarang!

Tokenomi Velvet (VELVET)

Memahami tokenomi Velvet (VELVET) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VELVET sekarang!

Cara membeli Velvet (VELVET)

Ingin mengetahui cara membeli Velvet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Velvet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VELVET ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Velvet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Velvet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Velvet Berapa nilai Velvet (VELVET) hari ini? Harga live VELVET dalam USD adalah 0.21852 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VELVET ke USD saat ini? $ 0.21852 . Cobalah Harga VELVET ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Velvet? Kapitalisasi pasar VELVET adalah $ 19.95M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VELVET? Suplai beredar VELVET adalah 91.32M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VELVET? VELVET mencapai harga ATH sebesar 0.31715699544548037 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VELVET? VELVET mencapai harga ATL 0.032064654757022706 USD . Berapa volume perdagangan VELVET? Volume perdagangan 24 jam live VELVET adalah $ 74.07K USD . Akankah harga VELVET naik lebih tinggi tahun ini? VELVET mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VELVET untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Velvet (VELVET)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi