Tokenomi Velvet (VELVET)

Telusuri wawasan utama tentang Velvet (VELVET), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:07:17 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Velvet (VELVET)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Velvet (VELVET), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 26.96M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 123.35M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 218.54M
All-Time High:
$ 0.32285
All-Time Low:
$ 0.032064654757022706
Harga Saat Ini:
$ 0.21854
Informasi Velvet (VELVET)

Velvet adalah Sistem Operasi DeFAI yang menyederhanakan penelitian, perdagangan, & manajemen portofolio onchain. Aplikasi Velvet tersedia di BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic dengan 100 ribu+ pengguna yang memperdagangkan & mengeksekusi strategi DeFi. Aplikasi ini memiliki AI Co-Pilot multi-agen yang terintegrasi ke dalam aplikasi untuk membantu menemukan, menganalisis & mengeksekusi peluang baru menggunakan bahasa alami. Infrastruktur Velvet juga memungkinkan orang lain untuk membuat strategi DeFi yang ditokenisasi & mengelolanya melalui UI atau API dengan 10 ribu+ brankas yang telah dibuat oleh KOL, pengguna & dana lindung nilai kripto.

Situs Web Resmi:
https://velvet.capital
Whitepaper:
https://docs.velvet.capital
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x8b194370825E37b33373e74A41009161808C1488

Tokenomi Velvet (VELVET): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Velvet (VELVET) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token VELVET yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token VELVET yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi VELVET, jelajahi harga live token VELVET!

Cara Membeli VELVET

Tertarik untuk menambahkan Velvet (VELVET) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli VELVET, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Velvet (VELVET)

Menganalisis riwayat harga VELVET membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga VELVET

Ingin mengetahui arah VELVET? Halaman prediksi harga VELVET kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

