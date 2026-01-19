Berapa harga perdagangan saat ini dari dogi?

dogi (DOGI) saat ini dihargai Rp1118.584757243850000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -82.26% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga dogi hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,Dog-Themed,DRC-20,Inscriptions. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap DOGI?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi dogi dalam pasar kripto global?

Saat ini, dogi menduduki peringkat pasar #3429 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp23234578758.438300000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang DOGI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 21000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru dogi?

Rentang harga antara Rp1106.314347414150000 dan Rp7316.341719999800000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi dogi dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,Dog-Themed,DRC-20,Inscriptions lainnya, DOGI terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.