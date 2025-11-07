BursaDEX+
Harga live Rain Protocol hari ini adalah 0.0032375 USD. Lacak informasi harga aktual RAIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RAIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RAIN

Info Harga RAIN

Penjelasan RAIN

Whitepaper RAIN

Situs Web Resmi RAIN

Tokenomi RAIN

Prakiraan Harga RAIN

Riwayat RAIN

Panduan Membeli RAIN

Konverter RAIN ke Mata Uang Fiat

Spot RAIN

Futures USDT-M RAIN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Rain Protocol

Harga Rain Protocol(RAIN)

Harga Live 1 RAIN ke USD:

$0.0032375
$0.0032375$0.0032375
+2.25%1D
USD
Grafik Harga Live Rain Protocol (RAIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:53:05 (UTC+8)

Informasi Harga Rain Protocol (RAIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0027405
$ 0.0027405$ 0.0027405
Low 24 Jam
$ 0.0033121
$ 0.0033121$ 0.0033121
High 24 Jam

$ 0.0027405
$ 0.0027405$ 0.0027405

$ 0.0033121
$ 0.0033121$ 0.0033121

--
----

--
----

-0.21%

+2.25%

-7.01%

-7.01%

Harga aktual Rain Protocol (RAIN) adalah $ 0.0032375. Selama 24 jam terakhir, RAIN diperdagangkan antara low $ 0.0027405 dan high $ 0.0033121, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRAIN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RAIN telah berubah sebesar -0.21% selama 1 jam terakhir, +2.25% selama 24 jam, dan -7.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rain Protocol (RAIN)

--
----

$ 450.59K
$ 450.59K$ 450.59K

$ 3.72B
$ 3.72B$ 3.72B

--
----

1,150,000,000,000
1,150,000,000,000 1,150,000,000,000

ARB

Kapitalisasi Pasar Rain Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 450.59K. Suplai beredar RAIN adalah --, dan total suplainya sebesar 1150000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.72B.

Riwayat Harga Rain Protocol (RAIN) USD

Pantau perubahan harga Rain Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000071241+2.25%
30 Days$ -0.0002638-7.54%
60 Hari$ +0.0031375+3,137.50%
90 Hari$ +0.0031375+3,137.50%
Perubahan Harga Rain Protocol Hari Ini

Hari ini, RAIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000071241 (+2.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Rain Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002638 (-7.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Rain Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RAIN terlihat mengalami perubahan $ +0.0031375 (+3,137.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Rain Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0031375 (+3,137.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Rain Protocol (RAIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Rain Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Rain Protocol (RAIN)

Rain adalah protokol opsi terdesentralisasi yang dibangun di atas Arbitrum yang memungkinkan siapa pun untuk membuat dan memperdagangkan opsi khusus pada hampir semua subjek tanpa memerlukan izin. Pengguna memiliki kemampuan untuk menentukan pasar mereka sendiri dan memilih hasilnya, terlibat dalam sistem on-chain global. Visi protokol ini adalah untuk membangun fondasi global yang terbuka untuk mengakses opsi pada berbagai kategori, termasuk harga keuangan, peristiwa global, dan aktivitas on-chain.

Rain Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Rain Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RAIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Rain Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Rain Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Rain Protocol (USD)

Berapa nilai Rain Protocol (RAIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rain Protocol (RAIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rain Protocol.

Cek prediksi harga Rain Protocol sekarang!

Tokenomi Rain Protocol (RAIN)

Memahami tokenomi Rain Protocol (RAIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RAIN sekarang!

Cara membeli Rain Protocol (RAIN)

Ingin mengetahui cara membeli Rain Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Rain Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RAIN ke Mata Uang Lokal

1 Rain Protocol(RAIN) ke VND
85.1948125
1 Rain Protocol(RAIN) ke AUD
A$0.00498575
1 Rain Protocol(RAIN) ke GBP
0.0024605
1 Rain Protocol(RAIN) ke EUR
0.00278425
1 Rain Protocol(RAIN) ke USD
$0.0032375
1 Rain Protocol(RAIN) ke MYR
RM0.01353275
1 Rain Protocol(RAIN) ke TRY
0.136590125
1 Rain Protocol(RAIN) ke JPY
¥0.4921
1 Rain Protocol(RAIN) ke ARS
ARS$4.698810375
1 Rain Protocol(RAIN) ke RUB
0.262982125
1 Rain Protocol(RAIN) ke INR
0.287069125
1 Rain Protocol(RAIN) ke IDR
Rp53.95831175
1 Rain Protocol(RAIN) ke PHP
0.19107725
1 Rain Protocol(RAIN) ke EGP
￡E.0.153101375
1 Rain Protocol(RAIN) ke BRL
R$0.01728825
1 Rain Protocol(RAIN) ke CAD
C$0.004564875
1 Rain Protocol(RAIN) ke BDT
0.395007375
1 Rain Protocol(RAIN) ke NGN
4.6582445
1 Rain Protocol(RAIN) ke COP
$12.404189875
1 Rain Protocol(RAIN) ke ZAR
R.0.056235375
1 Rain Protocol(RAIN) ke UAH
0.13616925
1 Rain Protocol(RAIN) ke TZS
T.Sh.7.9545375
1 Rain Protocol(RAIN) ke VES
Bs0.7349125
1 Rain Protocol(RAIN) ke CLP
$3.0529625
1 Rain Protocol(RAIN) ke PKR
Rs0.915047
1 Rain Protocol(RAIN) ke KZT
1.703022125
1 Rain Protocol(RAIN) ke THB
฿0.104895
1 Rain Protocol(RAIN) ke TWD
NT$0.100330125
1 Rain Protocol(RAIN) ke AED
د.إ0.011881625
1 Rain Protocol(RAIN) ke CHF
Fr0.00259
1 Rain Protocol(RAIN) ke HKD
HK$0.025155375
1 Rain Protocol(RAIN) ke AMD
֏1.23802
1 Rain Protocol(RAIN) ke MAD
.د.م0.03010875
1 Rain Protocol(RAIN) ke MXN
$0.060120375
1 Rain Protocol(RAIN) ke SAR
ريال0.012140625
1 Rain Protocol(RAIN) ke ETB
Br0.498218875
1 Rain Protocol(RAIN) ke KES
KSh0.4181555
1 Rain Protocol(RAIN) ke JOD
د.أ0.0022953875
1 Rain Protocol(RAIN) ke PLN
0.011881625
1 Rain Protocol(RAIN) ke RON
лв0.014245
1 Rain Protocol(RAIN) ke SEK
kr0.0309505
1 Rain Protocol(RAIN) ke BGN
лв0.005471375
1 Rain Protocol(RAIN) ke HUF
Ft1.082393375
1 Rain Protocol(RAIN) ke CZK
0.068214125
1 Rain Protocol(RAIN) ke KWD
د.ك0.000990675
1 Rain Protocol(RAIN) ke ILS
0.010586625
1 Rain Protocol(RAIN) ke BOB
Bs0.02233875
1 Rain Protocol(RAIN) ke AZN
0.00550375
1 Rain Protocol(RAIN) ke TJS
SM0.02984975
1 Rain Protocol(RAIN) ke GEL
0.008773625
1 Rain Protocol(RAIN) ke AOA
Kz2.967460125
1 Rain Protocol(RAIN) ke BHD
.د.ب0.0012173
1 Rain Protocol(RAIN) ke BMD
$0.0032375
1 Rain Protocol(RAIN) ke DKK
kr0.02091425
1 Rain Protocol(RAIN) ke HNL
L0.08527575
1 Rain Protocol(RAIN) ke MUR
0.148925
1 Rain Protocol(RAIN) ke NAD
$0.056235375
1 Rain Protocol(RAIN) ke NOK
kr0.032990125
1 Rain Protocol(RAIN) ke NZD
$0.005730375
1 Rain Protocol(RAIN) ke PAB
B/.0.0032375
1 Rain Protocol(RAIN) ke PGK
K0.0135975
1 Rain Protocol(RAIN) ke QAR
ر.ق0.0117845
1 Rain Protocol(RAIN) ke RSD
дин.0.328573875
1 Rain Protocol(RAIN) ke UZS
soʻm39.006015125
1 Rain Protocol(RAIN) ke ALL
L0.271464375
1 Rain Protocol(RAIN) ke ANG
ƒ0.005795125
1 Rain Protocol(RAIN) ke AWG
ƒ0.0058275
1 Rain Protocol(RAIN) ke BBD
$0.006475
1 Rain Protocol(RAIN) ke BAM
KM0.005471375
1 Rain Protocol(RAIN) ke BIF
Fr9.5473875
1 Rain Protocol(RAIN) ke BND
$0.00420875
1 Rain Protocol(RAIN) ke BSD
$0.0032375
1 Rain Protocol(RAIN) ke JMD
$0.519133125
1 Rain Protocol(RAIN) ke KHR
13.00199425
1 Rain Protocol(RAIN) ke KMF
Fr1.35975
1 Rain Protocol(RAIN) ke LAK
70.380433375
1 Rain Protocol(RAIN) ke LKR
රු0.987016625
1 Rain Protocol(RAIN) ke MDL
L0.0550375
1 Rain Protocol(RAIN) ke MGA
Ar14.58331875
1 Rain Protocol(RAIN) ke MOP
P0.0259
1 Rain Protocol(RAIN) ke MVR
0.0498575
1 Rain Protocol(RAIN) ke MWK
MK5.620656125
1 Rain Protocol(RAIN) ke MZN
MT0.207038125
1 Rain Protocol(RAIN) ke NPR
रु0.45875375
1 Rain Protocol(RAIN) ke PYG
22.96035
1 Rain Protocol(RAIN) ke RWF
Fr4.6976125
1 Rain Protocol(RAIN) ke SBD
$0.026644625
1 Rain Protocol(RAIN) ke SCR
0.048724375
1 Rain Protocol(RAIN) ke SRD
$0.12464375
1 Rain Protocol(RAIN) ke SVC
$0.02829575
1 Rain Protocol(RAIN) ke SZL
L0.056203
1 Rain Protocol(RAIN) ke TMT
m0.01133125
1 Rain Protocol(RAIN) ke TND
د.ت0.0095797625
1 Rain Protocol(RAIN) ke TTD
$0.021917875
1 Rain Protocol(RAIN) ke UGX
Sh11.3183
1 Rain Protocol(RAIN) ke XAF
Fr1.8356625
1 Rain Protocol(RAIN) ke XCD
$0.00874125
1 Rain Protocol(RAIN) ke XOF
Fr1.8356625
1 Rain Protocol(RAIN) ke XPF
Fr0.3334625
1 Rain Protocol(RAIN) ke BWP
P0.043544375
1 Rain Protocol(RAIN) ke BZD
$0.006507375
1 Rain Protocol(RAIN) ke CVE
$0.310282
1 Rain Protocol(RAIN) ke DJF
Fr0.5730375
1 Rain Protocol(RAIN) ke DOP
$0.208203625
1 Rain Protocol(RAIN) ke DZD
د.ج0.422688
1 Rain Protocol(RAIN) ke FJD
$0.0073815
1 Rain Protocol(RAIN) ke GNF
Fr28.1500625
1 Rain Protocol(RAIN) ke GTQ
Q0.02479925
1 Rain Protocol(RAIN) ke GYD
$0.6771555
1 Rain Protocol(RAIN) ke ISK
kr0.407925

Sumber Daya Rain Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Rain Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Rain Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Rain Protocol

Berapa nilai Rain Protocol (RAIN) hari ini?
Harga live RAIN dalam USD adalah 0.0032375 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RAIN ke USD saat ini?
Harga RAIN ke USD saat ini adalah $ 0.0032375. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rain Protocol?
Kapitalisasi pasar RAIN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RAIN?
Suplai beredar RAIN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RAIN?
RAIN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RAIN?
RAIN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan RAIN?
Volume perdagangan 24 jam live RAIN adalah $ 450.59K USD.
Akankah harga RAIN naik lebih tinggi tahun ini?
RAIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RAIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:53:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RAIN ke USD

Jumlah

RAIN
RAIN
USD
USD

1 RAIN = 0.0032375 USD

Perdagangkan RAIN

RAIN/USDT
$0.0032375
$0.0032375$0.0032375
+2.24%

