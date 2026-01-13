Prediksi Harga ForgeAI (FORGE) (USD)

2027 $ 0.021123 5.00%

2028 $ 0.022179 10.25%

2029 $ 0.023288 15.76%

2030 $ 0.024453 21.55%

2031 $ 0.025675 27.63%

2032 $ 0.026959 34.01%

2033 $ 0.028307 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.029723 47.75%

2035 $ 0.031209 55.13%

2036 $ 0.032769 62.89%

2037 $ 0.034408 71.03%

2038 $ 0.036128 79.59%

2039 $ 0.037935 88.56%

2040 $ 0.039831 97.99%

2050 $ 0.064881 222.51% Prediksi Harga ForgeAI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.020117 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.020120 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.020137 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.020200 0.41% Prediksi Harga ForgeAI (FORGE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FORGE pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.020117 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ForgeAI (FORGE) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk FORGE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.020120 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ForgeAI (FORGE) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk FORGE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.020137 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ForgeAI (FORGE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FORGE adalah $0.020200 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ForgeAI Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 503.06K$ 503.06K $ 503.06K Suplai Peredaran 25.00M 25.00M 25.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FORGE terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FORGE adalah 25.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 503.06K. Lihat Harga FORGE Live

Harga Lampau ForgeAI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ForgeAI, harga ForgeAI saat ini adalah 0.020117USD. Suplai ForgeAI(FORGE) yang beredar adalah 25.00M FORGE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $503,059 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -28.87% $ -0.008168 $ 0.029606 $ 0.019752

7 Hari 51.22% $ 0.010304 $ 0.030379 $ 0.012995

30 Days 60.56% $ 0.012183 $ 0.030379 $ 0.012995 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ForgeAI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.008168 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -28.87% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ForgeAI trading pada harga tertinggi $0.030379 dan terendah $0.012995 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 51.22% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FORGE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ForgeAI telah mengalami perubahan 60.56% , mencerminkan sekitar $0.012183 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FORGE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ForgeAI (FORGE )? Modul Prediksi Harga ForgeAI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FORGE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ForgeAI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FORGE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ForgeAI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FORGE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FORGE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ForgeAI.

Mengapa Prediksi Harga FORGE Penting?

Prediksi Harga FORGE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

