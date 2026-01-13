Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh ForgeAI?

ForgeAI beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari FORGE?

Token ini dihargai sebesar Rp335.057889504, mencatat pergerakan harga sebesar -29.84% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh ForgeAI?

ForgeAI termasuk dalam kategori Solana Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan FORGE dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari ForgeAI?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp8337050155.2, menempatkan aset ini di peringkat #4666. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai FORGE yang beredar saat ini?

Terdapat 24999810.350941 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk ForgeAI hari ini?

Dalam satu hari terakhir, FORGE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, ForgeAI berfluktuasi antara Rp333.192874976 dan Rp499.42781408, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.