Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga France Coin % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga France Coin untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga France Coin (FRA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, France Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000263 pada tahun 2025. Prediksi Harga France Coin (FRA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, France Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000277 pada tahun 2026. Prediksi Harga France Coin (FRA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FRA pada tahun 2027 adalah $ 0.000290 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga France Coin (FRA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FRA pada tahun 2028 adalah $ 0.000305 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga France Coin (FRA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FRA pada tahun 2029 adalah $ 0.000320 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga France Coin (FRA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FRA pada tahun 2030 adalah $ 0.000336 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga France Coin (FRA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga France Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000548. Prediksi Harga France Coin (FRA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga France Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000893. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000263 0.00%

2026 $ 0.000277 5.00%

2027 $ 0.000290 10.25%

2028 $ 0.000305 15.76%

2029 $ 0.000320 21.55%

2030 $ 0.000336 27.63%

2031 $ 0.000353 34.01%

2032 $ 0.000371 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000389 47.75%

2034 $ 0.000409 55.13%

2035 $ 0.000429 62.89%

2036 $ 0.000451 71.03%

2037 $ 0.000473 79.59%

2038 $ 0.000497 88.56%

2039 $ 0.000522 97.99%

2040 $ 0.000548 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga France Coin Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000263 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000263 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000264 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000264 0.41% Prediksi Harga France Coin (FRA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FRA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000263 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga France Coin (FRA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FRA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000263 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga France Coin (FRA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FRA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000264 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga France Coin (FRA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FRA adalah $0.000264 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga France Coin Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 198.05K$ 198.05K $ 198.05K Suplai Peredaran 746.47M 746.47M 746.47M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FRA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FRA adalah 746.47M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 198.05K. Lihat Harga FRA Live

Harga Lampau France Coin Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live France Coin, harga France Coin saat ini adalah 0.000263USD. Suplai France Coin(FRA) yang beredar adalah 746.47M FRA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $198,049 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 16.76% $ 0 $ 0.000275 $ 0.000224

7 Hari 12.88% $ 0.000033 $ 0.000273 $ 0.000191

30 Days 13.62% $ 0.000035 $ 0.000273 $ 0.000191 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, France Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 16.76% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, France Coin trading pada harga tertinggi $0.000273 dan terendah $0.000191 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 12.88% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FRA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, France Coin telah mengalami perubahan 13.62% , mencerminkan sekitar $0.000035 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FRA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga France Coin (FRA )? Modul Prediksi Harga France Coin adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FRA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap France Coin pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FRA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga France Coin. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FRA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FRA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan France Coin.

Mengapa Prediksi Harga FRA Penting?

Prediksi Harga FRA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

