Harga France Coin Hari Ini

Harga live France Coin (FRA) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRA ke USD saat ini adalah -- per FRA.

France Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 166,825, dengan suplai yang beredar 746.47M FRA. Selama 24 jam terakhir, FRA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00840597, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FRA bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan -2.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar France Coin (FRA)

Kapitalisasi Pasar $ 166.83K$ 166.83K $ 166.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 166.83K$ 166.83K $ 166.83K Suplai Peredaran 746.47M 746.47M 746.47M Total Suplai 746,471,129.244196 746,471,129.244196 746,471,129.244196

