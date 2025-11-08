Prediksi Harga Full Moon (FM) (USD)

Dapatkan prediksi harga Full Moon untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FM dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

Prediksi Harga Full Moon untuk tahun 2025-2050 (USD)

Prediksi Harga Full Moon (FM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan prediksi Anda, Full Moon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009679 pada tahun 2025.

Prediksi Harga Full Moon (FM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan prediksi Anda, Full Moon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010162 pada tahun 2026.

Prediksi Harga Full Moon (FM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FM pada tahun 2027 adalah $ 0.010671 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%.

Prediksi Harga Full Moon (FM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FM pada tahun 2028 adalah $ 0.011204 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%.

Prediksi Harga Full Moon (FM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FM pada tahun 2029 adalah $ 0.011764 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%.

Prediksi Harga Full Moon (FM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FM pada tahun 2030 adalah $ 0.012353 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%.

Prediksi Harga Full Moon (FM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Full Moon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.020122.

Prediksi Harga Full Moon (FM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun)
Pada tahun 2050, harga Full Moon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.032776.

2026 $ 0.010162 5.00%

2027 $ 0.010671 10.25%

2028 $ 0.011204 15.76%

2029 $ 0.011764 21.55%

2030 $ 0.012353 27.63%

2031 $ 0.012970 34.01%

2032 $ 0.013619 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014300 47.75%

2034 $ 0.015015 55.13%

2035 $ 0.015766 62.89%

2036 $ 0.016554 71.03%

2037 $ 0.017382 79.59%

2038 $ 0.018251 88.56%

2039 $ 0.019163 97.99%

2040 $ 0.020122 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Full Moon Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.009679 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.009680 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.009688 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.009718 0.41% Prediksi Harga Full Moon (FM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FM pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.009679 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Full Moon (FM) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.009680 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Full Moon (FM) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.009688 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Full Moon (FM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FM adalah $0.009718 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Full Moon Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M Suplai Peredaran 538.80M 538.80M 538.80M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FM terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FM adalah 538.80M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 5.22M. Lihat Harga FM Live

Harga Lampau Full Moon Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Full Moon, harga Full Moon saat ini adalah 0.009679USD. Suplai Full Moon(FM) yang beredar adalah 538.80M FM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $5,217,326 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.02% $ 0.000462 $ 0.010012 $ 0.008966

7 Hari -13.75% $ -0.001331 $ 0.015083 $ 0.008470

30 Days -35.62% $ -0.003448 $ 0.015083 $ 0.008470 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Full Moon telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000462 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 5.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Full Moon trading pada harga tertinggi $0.015083 dan terendah $0.008470 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -13.75% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Full Moon telah mengalami perubahan -35.62% , mencerminkan sekitar $-0.003448 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Full Moon (FM )? Modul Prediksi Harga Full Moon adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Full Moon pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Full Moon. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Full Moon.

Mengapa Prediksi Harga FM Penting?

Prediksi Harga FM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

