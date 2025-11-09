Tokenomi Full Moon (FM)
Tokenomi & Analisis Harga Full Moon (FM)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Full Moon (FM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Full Moon (FM)
Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.
We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.
Unleash User's Trading Potential
As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.
Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.
Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.
Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.
Chart a Course to Passive Income
Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.
Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading
Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.
Tokenomi Full Moon (FM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Full Moon (FM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token FM yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token FM yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi FM, jelajahi harga live token FM!
Prediksi Harga FM
Ingin mengetahui arah FM? Halaman prediksi harga FM kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
