Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) (USD)

Dapatkan prediksi harga Guild of Guardians untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GOG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Guild of Guardians % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Guild of Guardians untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Guild of Guardians berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004600 pada tahun 2025. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Guild of Guardians berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004830 pada tahun 2026. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GOG pada tahun 2027 adalah $ 0.005072 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GOG pada tahun 2028 adalah $ 0.005325 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOG pada tahun 2029 adalah $ 0.005591 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOG pada tahun 2030 adalah $ 0.005871 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Guild of Guardians berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009564. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Guild of Guardians berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.015578. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004600 0.00%

2026 $ 0.004830 5.00%

2027 $ 0.005072 10.25%

2028 $ 0.005325 15.76%

2029 $ 0.005591 21.55%

2030 $ 0.005871 27.63%

2031 $ 0.006165 34.01%

2032 $ 0.006473 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006797 47.75%

2034 $ 0.007136 55.13%

2035 $ 0.007493 62.89%

2036 $ 0.007868 71.03%

2037 $ 0.008261 79.59%

2038 $ 0.008674 88.56%

2039 $ 0.009108 97.99%

2040 $ 0.009564 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Guild of Guardians Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.004600 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.004601 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.004604 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.004619 0.41% Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GOG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.004600 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GOG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004601 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GOG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004604 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GOG adalah $0.004619 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Guild of Guardians Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Suplai Peredaran 800.13M 800.13M 800.13M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga GOG terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar GOG adalah 800.13M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.68M. Lihat Harga GOG Live

Harga Lampau Guild of Guardians Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Guild of Guardians, harga Guild of Guardians saat ini adalah 0.004600USD. Suplai Guild of Guardians(GOG) yang beredar adalah 800.13M GOG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3,681,025 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.42% $ 0.000152 $ 0.004607 $ 0.004430

7 Hari -14.89% $ -0.000685 $ 0.006902 $ 0.004070

30 Days -33.01% $ -0.001519 $ 0.006902 $ 0.004070 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Guild of Guardians telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000152 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.42% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Guild of Guardians trading pada harga tertinggi $0.006902 dan terendah $0.004070 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -14.89% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GOG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Guild of Guardians telah mengalami perubahan -33.01% , mencerminkan sekitar $-0.001519 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GOG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Guild of Guardians (GOG )? Modul Prediksi Harga Guild of Guardians adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GOG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Guild of Guardians pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GOG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Guild of Guardians. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GOG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GOG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Guild of Guardians.

Mengapa Prediksi Harga GOG Penting?

Prediksi Harga GOG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GOG sekarang? Menurut prediksi Anda, GOG akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GOG bulan depan? Menurut alat prediksi harga Guild of Guardians (GOG), prakiraan harga GOG akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GOG pada tahun 2026? Harga 1 Guild of Guardians (GOG) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GOG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GOG pada tahun 2027? Guild of Guardians (GOG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GOG pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GOG pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Guild of Guardians (GOG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GOG pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Guild of Guardians (GOG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GOG pada tahun 2030? Harga 1 Guild of Guardians (GOG) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GOG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GOG untuk tahun 2040? Guild of Guardians (GOG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GOG pada tahun 2040.