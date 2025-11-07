Informasi Harga Guild of Guardians (GOG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00446071 $ 0.00446071 $ 0.00446071 Low 24 Jam $ 0.00453666 $ 0.00453666 $ 0.00453666 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00446071$ 0.00446071 $ 0.00446071 High 24 Jam $ 0.00453666$ 0.00453666 $ 0.00453666 All Time High $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 Harga Terendah $ 0.00407034$ 0.00407034 $ 0.00407034 Perubahan Harga (1 Jam) +0.21% Perubahan Harga (1 Hari) -0.97% Perubahan Harga (7H) -18.19% Perubahan Harga (7H) -18.19%

Harga aktual Guild of Guardians (GOG) adalah $0.00448656. Selama 24 jam terakhir, GOG diperdagangkan antara low $ 0.00446071 dan high $ 0.00453666, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGOG adalah $ 2.78, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00407034.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GOG telah berubah sebesar +0.21% selama 1 jam terakhir, -0.97% selama 24 jam, dan -18.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Guild of Guardians (GOG)

Kapitalisasi Pasar $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Suplai Peredaran 800.13M 800.13M 800.13M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Guild of Guardians saat ini adalah $ 3.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOG adalah 800.13M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.48M.