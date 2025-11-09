Tokenomi Guild of Guardians (GOG)

Telusuri wawasan utama tentang Guild of Guardians (GOG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:38:16 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Guild of Guardians (GOG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Guild of Guardians (GOG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 3.57M
$ 3.57M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 800.13M
$ 800.13M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 4.47M
$ 4.47M
All-Time High:
$ 2.78
$ 2.78
All-Time Low:
$ 0.00407034
$ 0.00407034
Harga Saat Ini:
$ 0.00447261
$ 0.00447261

Informasi Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians is a mobile RPG where players take teams of heroes through challenging dungeons to collect resources. These resources are used to create valuable items and heroes which can be sold for real money. Players will work together to create the best squad of Guardians, contribute to their Guild, and strategise to complete the most challenging content in the game.

The game is set in a familiar, fantasy RPG world where players can play as mages, warriors, elves, orcs and more!

GOG (also called Gems) is an ERC-20 token for the game used when players want to perform “premium” actions that involve creating new blockchain assets.

Situs Web Resmi:
https://www.guildofguardians.com/

Tokenomi Guild of Guardians (GOG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Guild of Guardians (GOG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GOG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GOG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GOG, jelajahi harga live token GOG!

Prediksi Harga GOG

Ingin mengetahui arah GOG? Halaman prediksi harga GOG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

