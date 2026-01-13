Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) (USD)

Dapatkan prediksi harga Hermez Network untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan HEZ dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Hermez Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Hermez Network untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Hermez Network kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 3.53 pada tahun 2026. Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Hermez Network kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 3.7065 pada tahun 2027. Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, HEZ diproyeksikan mencapai $ 3.8918 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, HEZ diproyeksikan mencapai $ 4.0864 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target HEZ pada tahun 2030 adalah $ 4.2907 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hermez Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 6.9891. Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hermez Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 11.3846. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 3.53 0.00%

2027 $ 3.7065 5.00%

2028 $ 3.8918 10.25%

2029 $ 4.0864 15.76%

2030 $ 4.2907 21.55%

2031 $ 4.5052 27.63%

2032 $ 4.7305 34.01%

2033 $ 4.9670 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 5.2154 47.75%

2035 $ 5.4761 55.13%

2036 $ 5.7499 62.89%

2037 $ 6.0374 71.03%

2038 $ 6.3393 79.59%

2039 $ 6.6563 88.56%

2040 $ 6.9891 97.99%

2050 $ 11.3846 222.51% Prediksi Harga Hermez Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 3.53 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 3.5304 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 3.5333 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 3.5445 0.41% Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HEZ pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $3.53 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk HEZ, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $3.5304 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk HEZ, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $3.5333 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Hermez Network (HEZ) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HEZ adalah $3.5445 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Hermez Network Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 39.06M$ 39.06M $ 39.06M Suplai Peredaran 11.07M 11.07M 11.07M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga HEZ terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar HEZ adalah 11.07M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 39.06M. Lihat Harga HEZ Live

Harga Lampau Hermez Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Hermez Network, harga Hermez Network saat ini adalah 3.53USD. Suplai Hermez Network(HEZ) yang beredar adalah 11.07M HEZ , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $39,061,324 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.14% $ -0.005018 $ 3.55 $ 3.5

7 Hari -1.05% $ -0.037266 $ 3.6022 $ 3.4973

30 Days -2.16% $ -0.076450 $ 3.6022 $ 3.4973 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Hermez Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.005018 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.14% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Hermez Network trading pada harga tertinggi $3.6022 dan terendah $3.4973 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -1.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HEZ di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Hermez Network telah mengalami perubahan -2.16% , mencerminkan sekitar $-0.076450 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HEZ dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Hermez Network (HEZ )? Modul Prediksi Harga Hermez Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HEZ di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Hermez Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HEZ, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Hermez Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HEZ. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HEZ untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Hermez Network.

Mengapa Prediksi Harga HEZ Penting?

Prediksi Harga HEZ sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi HEZ sekarang? Menurut prediksi Anda, HEZ akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga HEZ bulan depan? Menurut alat prediksi harga Hermez Network (HEZ), prakiraan harga HEZ akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 HEZ pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Hermez Network (HEZ) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, HEZ diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga HEZ di tahun 2028? Hermez Network (HEZ) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per HEZ pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga HEZ di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hermez Network (HEZ) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga HEZ di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hermez Network (HEZ) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 HEZ pada tahun 2030? Harga 1 Hermez Network (HEZ) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, HEZ akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga HEZ untuk tahun 2040? Hermez Network (HEZ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HEZ pada tahun 2040.