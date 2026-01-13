Harga Hermez Network Hari Ini

Harga live Hermez Network (HEZ) hari ini adalah $ 3.53, dengan perubahan 0.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HEZ ke USD saat ini adalah $ 3.53 per HEZ.

Hermez Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,044,385, dengan suplai yang beredar 11.07M HEZ. Selama 24 jam terakhir, HEZ diperdagangkan antara $ 3.5 (low) dan $ 3.55 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 10.3, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.883591.

Dalam kinerja jangka pendek, HEZ bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -1.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hermez Network (HEZ)

Kapitalisasi Pasar $ 39.04M$ 39.04M $ 39.04M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.04M$ 39.04M $ 39.04M Suplai Peredaran 11.07M 11.07M 11.07M Total Suplai 11,065,762.53483268 11,065,762.53483268 11,065,762.53483268

Kapitalisasi Pasar Hermez Network saat ini adalah $ 39.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HEZ adalah 11.07M, dan total suplainya sebesar 11065762.53483268. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.04M.