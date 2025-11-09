Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / I Like It Stable DAO (ILIS) /

Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) (USD)

Dapatkan prediksi harga I Like It Stable DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ILIS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga I Like It Stable DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga I Like It Stable DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, I Like It Stable DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001907 pada tahun 2025. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, I Like It Stable DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002003 pada tahun 2026. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ILIS pada tahun 2027 adalah $ 0.002103 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ILIS pada tahun 2028 adalah $ 0.002208 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ILIS pada tahun 2029 adalah $ 0.002319 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ILIS pada tahun 2030 adalah $ 0.002435 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga I Like It Stable DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003966. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga I Like It Stable DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006460. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001907 0.00%

2026 $ 0.002003 5.00%

2027 $ 0.002103 10.25%

2028 $ 0.002208 15.76%

2029 $ 0.002319 21.55%

2030 $ 0.002435 27.63%

2031 $ 0.002556 34.01%

2032 $ 0.002684 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002818 47.75%

2034 $ 0.002959 55.13%

2035 $ 0.003107 62.89%

2036 $ 0.003263 71.03%

2037 $ 0.003426 79.59%

2038 $ 0.003597 88.56%

2039 $ 0.003777 97.99%

2040 $ 0.003966 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga I Like It Stable DAO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.001907 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.001908 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.001909 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.001915 0.41% Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ILIS pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.001907 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk ILIS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001908 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ILIS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001909 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ILIS adalah $0.001915 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga I Like It Stable DAO Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 36.16K$ 36.16K $ 36.16K Suplai Peredaran 18.95M 18.95M 18.95M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ILIS terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ILIS adalah 18.95M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 36.16K. Lihat Harga ILIS Live

Harga Lampau I Like It Stable DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live I Like It Stable DAO, harga I Like It Stable DAO saat ini adalah 0.001907USD. Suplai I Like It Stable DAO(ILIS) yang beredar adalah 18.95M ILIS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $36,156 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.70% $ 0 $ 0.001944 $ 0.001873

7 Hari -8.89% $ -0.000169 $ 0.003502 $ 0.001790

30 Days -45.43% $ -0.000866 $ 0.003502 $ 0.001790 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, I Like It Stable DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.70% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, I Like It Stable DAO trading pada harga tertinggi $0.003502 dan terendah $0.001790 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -8.89% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ILIS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, I Like It Stable DAO telah mengalami perubahan -45.43% , mencerminkan sekitar $-0.000866 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ILIS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS )? Modul Prediksi Harga I Like It Stable DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ILIS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap I Like It Stable DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ILIS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga I Like It Stable DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ILIS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ILIS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan I Like It Stable DAO.

Mengapa Prediksi Harga ILIS Penting?

Prediksi Harga ILIS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ILIS sekarang? Menurut prediksi Anda, ILIS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ILIS bulan depan? Menurut alat prediksi harga I Like It Stable DAO (ILIS), prakiraan harga ILIS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ILIS pada tahun 2026? Harga 1 I Like It Stable DAO (ILIS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, ILIS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ILIS pada tahun 2027? I Like It Stable DAO (ILIS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ILIS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ILIS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, I Like It Stable DAO (ILIS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ILIS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, I Like It Stable DAO (ILIS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ILIS pada tahun 2030? Harga 1 I Like It Stable DAO (ILIS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, ILIS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ILIS untuk tahun 2040? I Like It Stable DAO (ILIS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ILIS pada tahun 2040. Daftar Sekarang