Harga live I Like It Stable DAO hari ini adalah 0.00185767 USD. Kapitalisasi pasar ILIS adalah 35,019 USD.

Selengkapnya Tentang ILIS

Info Harga ILIS

Penjelasan ILIS

Situs Web Resmi ILIS

Tokenomi ILIS

Prakiraan Harga ILIS

Harga I Like It Stable DAO (ILIS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ILIS ke USD:

$0.00185767
$0.00185767$0.00185767
-6.70%1D
mexc
USD
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:38:30 (UTC+8)

Harga live I Like It Stable DAO (ILIS) hari ini adalah $ 0.00185767, dengan perubahan 6.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ILIS ke USD saat ini adalah $ 0.00185767 per ILIS.

I Like It Stable DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,019, dengan suplai yang beredar 18.95M ILIS. Selama 24 jam terakhir, ILIS diperdagangkan antara $ 0.0017823 (low) dan $ 0.00199247 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02272961, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0017823.

Dalam kinerja jangka pendek, ILIS bergerak +0.69% dalam satu jam terakhir dan -9.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

$ 35.02K
$ 35.02K$ 35.02K

--
----

$ 184.79K
$ 184.79K$ 184.79K

18.95M
18.95M 18.95M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar I Like It Stable DAO saat ini adalah $ 35.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ILIS adalah 18.95M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 184.79K.

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0017823
$ 0.0017823$ 0.0017823
Low 24 Jam
$ 0.00199247
$ 0.00199247$ 0.00199247
High 24 Jam

$ 0.0017823
$ 0.0017823$ 0.0017823

$ 0.00199247
$ 0.00199247$ 0.00199247

$ 0.02272961
$ 0.02272961$ 0.02272961

$ 0.0017823
$ 0.0017823$ 0.0017823

+0.69%

-6.72%

-9.25%

-9.25%

Sepanjang hari ini, perubahan harga I Like It Stable DAO ke USD adalah $ -0.000133848435365359.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga I Like It Stable DAO ke USD adalah $ -0.0008478242.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga I Like It Stable DAO ke USD adalah $ -0.0012145204.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga I Like It Stable DAO ke USD adalah $ -0.003118706356829976.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000133848435365359-6.72%
30 Days$ -0.0008478242-45.63%
60 Hari$ -0.0012145204-65.37%
90 Hari$ -0.003118706356829976-62.67%

Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ILIS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga I Like It Stable DAO (ILIS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga I Like It Stable DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT.

Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner.

(Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Situs Web Resmi

Berapa nilai 1 I Like It Stable DAO pada tahun 2030?
Jika I Like It Stable DAO tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga I Like It Stable DAO tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:38:30 (UTC+8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

