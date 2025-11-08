Harga I Like It Stable DAO Hari Ini

Harga live I Like It Stable DAO (ILIS) hari ini adalah $ 0.00185767, dengan perubahan 6.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ILIS ke USD saat ini adalah $ 0.00185767 per ILIS.

I Like It Stable DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,019, dengan suplai yang beredar 18.95M ILIS. Selama 24 jam terakhir, ILIS diperdagangkan antara $ 0.0017823 (low) dan $ 0.00199247 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02272961, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0017823.

Dalam kinerja jangka pendek, ILIS bergerak +0.69% dalam satu jam terakhir dan -9.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar I Like It Stable DAO (ILIS)

Kapitalisasi Pasar $ 35.02K$ 35.02K $ 35.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 184.79K$ 184.79K $ 184.79K Suplai Peredaran 18.95M 18.95M 18.95M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

