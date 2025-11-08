Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) (USD)

Dapatkan prediksi harga Internet Capital Memes untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ICM dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Internet Capital Memes % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Internet Capital Memes untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Internet Capital Memes berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000110 pada tahun 2025. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Internet Capital Memes berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000115 pada tahun 2026. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ICM pada tahun 2027 adalah $ 0.000121 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ICM pada tahun 2028 adalah $ 0.000127 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ICM pada tahun 2029 adalah $ 0.000134 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ICM pada tahun 2030 adalah $ 0.000140 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Internet Capital Memes berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000229. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Internet Capital Memes berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000373. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000110 0.00%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000110 0.41% Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ICM pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000110 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ICM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000110 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ICM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000110 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ICM adalah $0.000110 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Internet Capital Memes Saat Ini Harga Saat Ini Perubahan Harga (24 Jam) Kap. Pasar $ 109.59K Suplai Peredaran 994.12M Volume (24 Jam) Harga ICM terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ICM adalah 994.12M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 109.59K.

Harga Lampau Internet Capital Memes Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Internet Capital Memes, harga Internet Capital Memes saat ini adalah 0.000110USD. Suplai Internet Capital Memes(ICM) yang beredar adalah 994.12M ICM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $109,592 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -12.38% $ 0 $ 0.000167 $ 0.000110

7 Hari -16.10% $ -0.000017 $ 0.001333 $ 0.000083

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.001333 $ 0.000083 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Internet Capital Memes telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -12.38% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Internet Capital Memes trading pada harga tertinggi $0.001333 dan terendah $0.000083 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -16.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ICM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Internet Capital Memes telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ICM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Internet Capital Memes (ICM )? Modul Prediksi Harga Internet Capital Memes adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ICM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Internet Capital Memes pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ICM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Internet Capital Memes. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ICM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ICM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Internet Capital Memes.

Mengapa Prediksi Harga ICM Penting?

Prediksi Harga ICM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

