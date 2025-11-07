Harga Internet Capital Memes Hari Ini

Harga live Internet Capital Memes (ICM) hari ini adalah $ 0.00012648, dengan perubahan 26.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ICM ke USD saat ini adalah $ 0.00012648 per ICM.

Internet Capital Memes saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,734, dengan suplai yang beredar 994.12M ICM. Selama 24 jam terakhir, ICM diperdagangkan antara $ 0.00009896 (low) dan $ 0.00015586 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00210979, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007257.

Dalam kinerja jangka pendek, ICM bergerak -13.00% dalam satu jam terakhir dan -10.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Internet Capital Memes (ICM)

Kapitalisasi Pasar $ 125.73K$ 125.73K $ 125.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 125.73K$ 125.73K $ 125.73K Suplai Peredaran 994.12M 994.12M 994.12M Total Suplai 994,119,675.496525 994,119,675.496525 994,119,675.496525

Kapitalisasi Pasar Internet Capital Memes saat ini adalah $ 125.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ICM adalah 994.12M, dan total suplainya sebesar 994119675.496525. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.73K.