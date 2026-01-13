Prediksi Harga Ionex Token (INX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Ionex Token untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan INX dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga Ionex Token untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Ionex Token (INX) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Ionex Token kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.005738 pada tahun 2026. Prediksi Harga Ionex Token (INX) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Ionex Token kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.006025 pada tahun 2027. Prediksi Harga Ionex Token (INX) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, INX diproyeksikan mencapai $ 0.006327 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Ionex Token (INX) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, INX diproyeksikan mencapai $ 0.006643 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Ionex Token (INX) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target INX pada tahun 2030 adalah $ 0.006975 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Ionex Token (INX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ionex Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011362. Prediksi Harga Ionex Token (INX) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ionex Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018508.

February 12, 2026(30 Days) $ 0.005762 0.41% Prediksi Harga Ionex Token (INX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk INX pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.005738 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Ionex Token (INX) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk INX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005739 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Ionex Token (INX) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk INX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005744 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Ionex Token (INX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk INX adalah $0.005762 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Ionex Token Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 124.37K$ 124.37K $ 124.37K Suplai Peredaran 21.67M 21.67M 21.67M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga INX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar INX adalah 21.67M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 124.37K. Lihat Harga INX Live

Harga Lampau Ionex Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Ionex Token, harga Ionex Token saat ini adalah 0.005738USD. Suplai Ionex Token(INX) yang beredar adalah 21.67M INX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $124,366 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -5.27% $ -0.000319 $ 0.006058 $ 0.005729

7 Hari -7.19% $ -0.000413 $ 0.007555 $ 0.005730

30 Days -24.05% $ -0.001380 $ 0.007555 $ 0.005730 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Ionex Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000319 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -5.27% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Ionex Token trading pada harga tertinggi $0.007555 dan terendah $0.005730 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -7.19% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut INX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Ionex Token telah mengalami perubahan -24.05% , mencerminkan sekitar $-0.001380 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa INX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Ionex Token (INX )? Modul Prediksi Harga Ionex Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga INX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Ionex Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan INX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Ionex Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan INX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum INX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Ionex Token.

Mengapa Prediksi Harga INX Penting?

Prediksi Harga INX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

