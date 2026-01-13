Berapa harga live Ionex Token?

Ionex Token diperdagangkan pada Rp96.53419657680015000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -4.57% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini INX?

Volatilitas harga INX dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Ionex Token?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp96.49444693423155000 (rendah) dan Rp102.25292375532420000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan INX?

Dalam 24 jam terakhir, INX mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp221.22410925521055000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp92.93516961745335000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Ionex Token?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan INX dengan token Plasma Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Plasma Ecosystem, INX menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.