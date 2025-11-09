Prediksi Harga Jade Currency (JADE) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Jade Currency % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Jade Currency untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Jade Currency berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001497 pada tahun 2025. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Jade Currency berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001572 pada tahun 2026. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan JADE pada tahun 2027 adalah $ 0.001650 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan JADE pada tahun 2028 adalah $ 0.001733 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JADE pada tahun 2029 adalah $ 0.001820 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JADE pada tahun 2030 adalah $ 0.001911 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Jade Currency berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003113. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Jade Currency berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005070. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001497 0.00%

2026 $ 0.001572 5.00%

2027 $ 0.001650 10.25%

2028 $ 0.001733 15.76%

2029 $ 0.001820 21.55%

2030 $ 0.001911 27.63%

2031 $ 0.002006 34.01%

2032 $ 0.002107 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002212 47.75%

2034 $ 0.002323 55.13%

2035 $ 0.002439 62.89%

2036 $ 0.002561 71.03%

2037 $ 0.002689 79.59%

2038 $ 0.002823 88.56%

2039 $ 0.002964 97.99%

2040 $ 0.003113 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Jade Currency Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.001497 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.001497 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.001498 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.001503 0.41% Prediksi Harga Jade Currency (JADE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk JADE pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.001497 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk JADE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001497 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk JADE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001498 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Jade Currency (JADE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk JADE adalah $0.001503 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Jade Currency Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 87.66K$ 87.66K $ 87.66K Suplai Peredaran 58.57M 58.57M 58.57M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga JADE terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar JADE adalah 58.57M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 87.66K. Lihat Harga JADE Live

Harga Lampau Jade Currency Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Jade Currency, harga Jade Currency saat ini adalah 0.001497USD. Suplai Jade Currency(JADE) yang beredar adalah 58.57M JADE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $87,655 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.90% $ 0 $ 0.001609 $ 0.001491

7 Hari 10.96% $ 0.000164 $ 0.001630 $ 0.001177

30 Days -8.37% $ -0.000125 $ 0.001630 $ 0.001177 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Jade Currency telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.90% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Jade Currency trading pada harga tertinggi $0.001630 dan terendah $0.001177 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 10.96% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut JADE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Jade Currency telah mengalami perubahan -8.37% , mencerminkan sekitar $-0.000125 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa JADE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Jade Currency (JADE )? Modul Prediksi Harga Jade Currency adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga JADE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Jade Currency pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan JADE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Jade Currency. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan JADE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum JADE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Jade Currency.

Mengapa Prediksi Harga JADE Penting?

Prediksi Harga JADE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi JADE sekarang? Menurut prediksi Anda, JADE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga JADE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Jade Currency (JADE), prakiraan harga JADE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 JADE pada tahun 2026? Harga 1 Jade Currency (JADE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JADE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga JADE pada tahun 2027? Jade Currency (JADE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JADE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga JADE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Jade Currency (JADE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga JADE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Jade Currency (JADE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 JADE pada tahun 2030? Harga 1 Jade Currency (JADE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JADE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga JADE untuk tahun 2040? Jade Currency (JADE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JADE pada tahun 2040. Daftar Sekarang